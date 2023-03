İyileştiren kimyasal bileşiğe adı verilen Keanu Reeves: Benim için epey havalı ve gerçeküstü

Alman bilim insanları, mantar enfeksiyonlarını öldürmekte kullanılan yeni bir bileşen keşfetti. Bu ölümcül nitelikteki peptidlere ise ünlü oyuncu Keanu Reeves'in adını vermişti. Journal of the American Chemical Society'da yayınlanan araştırmada, bu ölümcül bileşene “keanumycins” adının verildiği belirtilmişti.

Araştırmacılar, 58 yaşındaki Kanadalı aktörün The Matrix ve John Wick serilerindeki dövüş yeteneklerine ithafen bu adı tercih ettiklerini belirtmişti. Keanumisin, lipopeptit bakteri cinsi tarafından üretiliyor. Lipopeptitler de güçlü mantar öldürücü özellikleri nedeniyle antibiyotik olarak kullanılıyor.