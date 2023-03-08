İyileştiren kimyasal bileşiğe adı verilen Keanu Reeves: Benim için epey havalı ve gerçeküstü

Alman bilim insanları, mantar enfeksiyonlarını öldürmekte kullanılan yeni bir bileşen keşfetti. Bu ölümcül nitelikteki peptidlere ise ünlü oyuncu Keanu Reeves'in adını vermişti. Journal of the American Chemical Society'da yayınlanan araştırmada, bu ölümcül bileşene “keanumycins” adının verildiği belirtilmişti.
Araştırmacılar, 58 yaşındaki Kanadalı aktörün The Matrix ve John Wick serilerindeki dövüş yeteneklerine ithafen bu adı tercih ettiklerini belirtmişti. Keanumisin, lipopeptit bakteri cinsi tarafından üretiliyor. Lipopeptitler de güçlü mantar öldürücü özellikleri nedeniyle antibiyotik olarak kullanılıyor.
"TEŞEKKÜRLER BİLİM İNSANLARI"
24 Mart'ta vizyona girecek John Wick: Bölüm 4 için geri sayıma geçen dünyaca ünlü aktör, adının bu şekilde anılmasının çok havalı olduğunu söyledi. Bir söyleşi etkinliğinde hayranlarıyla bir araya gelen Keanu Reeves, "Adını 'John Wick' koymalıydılar ama bu benim için epey havalı ve gerçeküstü. Teşekkürler bilim insanları. Bize yardım ettiğiniz için teşekkürler ve iyi şanslar" dedi.
Araştırma ekibi lideri Sebastian Götze, "Lipopeptitler mantarları o kadar etkili biçimde öldürüyor ki onlara Keanu Reeves'in adını vermeyi uygun bulduk. Çünkü o da rollerinde son derece ölümcül" açıklamasında bulunmuştu.
Özellikle Matrix ve John Wick gibi filmlerde kötü adamlara karşı savaşmasıyla bilinen oyuncunun adının 'ölümcül' bir kimyasala verilmesi sosyal medyada ilgi görmüştü.