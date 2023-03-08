İyileştiren kimyasal bileşiğe adı verilen Keanu Reeves: Benim için epey havalı ve gerçeküstü

"TEŞEKKÜRLER BİLİM İNSANLARI"

24 Mart'ta vizyona girecek John Wick: Bölüm 4 için geri sayıma geçen dünyaca ünlü aktör, adının bu şekilde anılmasının çok havalı olduğunu söyledi. Bir söyleşi etkinliğinde hayranlarıyla bir araya gelen Keanu Reeves, "Adını 'John Wick' koymalıydılar ama bu benim için epey havalı ve gerçeküstü. Teşekkürler bilim insanları. Bize yardım ettiğiniz için teşekkürler ve iyi şanslar" dedi.

Araştırma ekibi lideri Sebastian Götze, "Lipopeptitler mantarları o kadar etkili biçimde öldürüyor ki onlara Keanu Reeves'in adını vermeyi uygun bulduk. Çünkü o da rollerinde son derece ölümcül" açıklamasında bulunmuştu.

Özellikle Matrix ve John Wick gibi filmlerde kötü adamlara karşı savaşmasıyla bilinen oyuncunun adının 'ölümcül' bir kimyasala verilmesi sosyal medyada ilgi görmüştü.