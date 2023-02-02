Keanu Reeves'ten 'Constantine 2' itirafı: Yapımcılara her yıl sorup durdum

"O KARAKTERİ OYNAMAYI ÇOK SEVDİM"

Ünlü isim, “Neredeyse her yıl sormaya devam ettim. ‘Lütfen yapabilir miyim?’ derdim ve ‘Hayır, hayır!’ derlerdi. Bitmemiş bir iş miydi bilmiyorum ama kesinlikle sevdiğim bir roldü ve yönetmen Francis Lawrence’ın harika bir iş çıkardığını düşündüm. O karakteri oynamayı çok sevdim ve filmden gerçekten keyif aldım" ifadelerini kullandı.