Keanu Reeves'ten 'Constantine 2' itirafı: Yapımcılara her yıl sorup durdum

İlk filmi 2005 yılında izleyici ile buluşan 'Constantine' için geçtiğimiz eylül ayında gecikmeli bir devam kararı gelmişti. İkinci filmde de başrolde olması beklenen Keanu Reeves, filmle ilgili itirafıyla dikkat çekti.
Keanu Reeves, Warner Bros ile bir devam filmi üzerinde anlaşmaya varana kadar sürekli ısrar ettiğini anlattı.
Ünlü isim, “Neredeyse her yıl sormaya devam ettim. ‘Lütfen yapabilir miyim?’ derdim ve ‘Hayır, hayır!’ derlerdi. Bitmemiş bir iş miydi bilmiyorum ama kesinlikle sevdiğim bir roldü ve yönetmen Francis Lawrence’ın harika bir iş çıkardığını düşündüm. O karakteri oynamayı çok sevdim ve filmden gerçekten keyif aldım" ifadelerini kullandı.
Sürpriz devam filmi duyurusu için "Heyecan verici" şeklinde konuşan Reeves, "Neredeyse bir şeyler hazırlayıp oynayabileceğimiz ve sanırım oyun alanından çıkıp yemek hazırlayabileceğimiz açık bir oyun alanı gibi ve bunu dört gözle bekliyorum ve umarım gerçekleşir" dedi.
Keanu Reeves, "Bu işlerin nasıl yürüdüğü belli olmaz ama bu hayali gerçekleştirmek için kesinlikle elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.
2005 yılında vizyona giren ve başrollerinde Rachel Weisz ve Tilda Swinton’ın yer aldığı Constantine filmi, kız kardeşinin ölümünün intihar olmadığını ortaya çıkarmaya çalışan Angela’nın John Constantine’den yardım istemesini konu alıyor. Reeves, filmde iblis avcısı 'John'u canlandırmıştı.