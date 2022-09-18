Keanu Reeves Constantine 2 için geri dönüyor

Francis Lawrence ’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve olağanüstü vakaları inceleyen özel dedektif John Constantine karakterini konu alan Constantine (2005) filminin devamı geliyor. Yapım şirketi Warner Bros. devam filminin çekileceğini ve Keanu Reeves ’in ikonik rol için geri döneceğini açıkladı.

Filmin yönetmeni Francis Lawrence ile 17 yıl sonra yeniden bir araya gelecek olan Reeves, daha önceki röportajlarından Constantine karakterini ve içinde yer aldığı dünyayı çok sevdiğini dile getirmişti.

