Keanu Reeves Constantine 2 için geri dönüyor

Hollywood’un başarılı oyuncularından Keanu Reeves, 2005 yılında başrolünde yer aldığı Constantine filminin devam filmi için geri dönüyor.

Keanu Reeves Constantine 2 için geri dönüyor

Haberler - NTV 18.09.2022 - 11:36

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58. doğum gününe özel Keanu Reeves filmleri

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Francis Lawrence’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve olağanüstü vakaları inceleyen özel dedektif John Constantine karakterini konu alan Constantine (2005) filminin devamı geliyor. Yapım şirketi Warner Bros. devam filminin çekileceğini ve ’in ikonik rol için geri döneceğini açıkladı.

Keanu Reeves Constantine 2 için geri dönüyor - 1

Filmin yönetmeni Francis Lawrence ile 17 yıl sonra yeniden bir araya gelecek olan Reeves, daha önceki röportajlarından Constantine karakterini ve içinde yer aldığı dünyayı çok sevdiğini dile getirmişti.

Keanu Reeves Constantine 2 için geri dönüyor - 2

Devam filmi hakkında çok detay verilmezken Akiva Goldsman’in filmin senaryosunu yazacağı ve yapımcılığını üstleneceği biliniyor.

Keanu Reeves Constantine 2 için geri dönüyor - 3

2005 yılında vizyona giren ve başrollerinde Rachel Weisz ve Tilda Swinton’ın yer aldığı film, kız kardeşinin ölümünün intihar olmadığını ortaya çıkarmaya çalışan Angela’nın John Constantine’den yardım istemesini konu alıyor.

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