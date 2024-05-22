Kevin Costner tüm servetini bu filmlere adadı: Her şeyimi verdim

"HENÜZ BÜTÇEYİ BULAMADIK"

Oyuncu "Ne olursa olsun o filmler çekilecek henüz bütçeyi bulamadık" ifadelerini kullandı.

Yatırımcı arayışında olan Costner, "Her şeyimi bu filme verdim. İçinden geldiği gibi davranan, duygusal, parası olan ve Batı'ya gidecek birine ihtiyacım var" dedi.