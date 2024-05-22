Kevin Costner tüm servetini bu filmlere adadı: Her şeyimi verdim
Kurtlarla Dans, Robin Hood: Hırsızlar Prensi ve The Bodyguard gibi filmlerde yer alan ünlü aktör Kevin Costner, yeni filmi Horizon: An American Saga'yı çekebilmek için cebinden para vermek zorunda kaldığını açıkladı.
10 DAKİKA BOYUNCA AYAKTA ALKIŞLANDI
Hollywood'un usta oyuncuların Kevin Costner, yeni filmi “Horizon: An American Saga”yı Cannes Film Festivali'nde tanıttı.
69 yaşındaki oyuncu, 10 dakika boyunca alkışlanan filminin gösterimi esnasında duygulu anlar yaşadı.