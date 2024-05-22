Kevin Costner tüm servetini bu filmlere adadı: Her şeyimi verdim

Kurtlarla Dans, Robin Hood: Hırsızlar Prensi ve The Bodyguard gibi filmlerde yer alan ünlü aktör Kevin Costner, yeni filmi Horizon: An American Saga'yı çekebilmek için cebinden para vermek zorunda kaldığını açıkladı.

Kevin Costner tüm servetini bu filmlere adadı: Her şeyimi verdim - 1

10 DAKİKA BOYUNCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Hollywood'un usta oyuncuların Kevin Costner, yeni filmi “Horizon: An American Saga”yı Cannes Film Festivali'nde tanıttı.

69 yaşındaki oyuncu, 10 dakika boyunca alkışlanan filminin gösterimi esnasında duygulu anlar yaşadı.

N-LIFE HABERLERİ

Kevin Costner tüm servetini bu filmlere adadı: Her şeyimi verdim - 2

DÖRT FİLM ÇEKİYOR

Costner'ın dört filmden oluşan "An American Saga" serisinin bütçesini bulmakta zorlandığı iddia edilmişti.

Oyuncu "Bu film için 20 milyon dolar harcadığımı söylemişlerdi. Bu doğru değil. Bu filme tam 38 milyon dolar harcadım. Gerçek bu. Gerçek rakam bu" dedi.

Kevin Costner tüm servetini bu filmlere adadı: Her şeyimi verdim - 3

Costner, adını vermediği iki yatırımcı ile Horizon: An American Saga adlı ilk filmin yapımcılığını üstlendi.

Dört filmden oluşan serinin ilk iki filmi bu yaz, sinemalarda vizyona girecek. Coster, şimdiden üçüncü filmi çekmeye başladı bile. Ancak son iki filmin bütçesinin hala yeterli olmadığı belirtildi.

Kevin Costner tüm servetini bu filmlere adadı: Her şeyimi verdim - 4

"HENÜZ BÜTÇEYİ BULAMADIK"

Oyuncu "Ne olursa olsun o filmler çekilecek henüz bütçeyi bulamadık" ifadelerini kullandı.

Yatırımcı arayışında olan Costner, "Her şeyimi bu filme verdim. İçinden geldiği gibi davranan, duygusal, parası olan ve Batı'ya gidecek birine ihtiyacım var" dedi.

Kevin Costner tüm servetini bu filmlere adadı: Her şeyimi verdim - 5

HORIZON: AN AMERICAN SAGA HAKKINDA

Filmin kadrosunda Sienna Miller, Sam Worthington, Giovanni Ribisi, Jena Malone, Abbey Lee, Michael Rooker, Danny Huston, Luke Wilson, Isabelle Fuhrman, Tatanka Means, Owen Crow Shoe, Jamie Campbell Bower ve Thomas Haden Church gibi isimler yer alıyor.

Kevin Costner tüm servetini bu filmlere adadı: Her şeyimi verdim - 6

Başrolde yer alan Kevin Costner filmin hem yönetmeni hem de senaristlerinden.

Kevin Costner tüm servetini bu filmlere adadı: Her şeyimi verdim - 7

Film, İç Savaş'tan önce ve sonrasında 15 yıllık bir süreci kapsıyor. 

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