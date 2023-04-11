Kim Kardashian dizi oyuncusu oluyor

"YENİ SEZON ŞİMDİYE KADAR YAPTIKLARIMIZA BENZEMİYOR"

Dizinin yaratıcısı ve yönetmeni Ryan Murphy, The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, "Kim, dünyanın en büyük ve en parlak televizyon yıldızları arasında yer alıyor ve onu American Horror Story ailesine davet etmekten heyecan duyuyoruz" dedi.

"Halley Feiffer, özellikle Kim için eğlenceli, şık ve nihayetinde ürkütücü bir rol yazdı" diyen Murphy, "Bu sezon iddialı ve şimdiye kadar yaptığımız hiçbir şeye benzemiyor" ifadesini kullandı.