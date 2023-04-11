Kim Kardashian dizi oyuncusu oluyor

Reality şov yıldızı, sosyal medya fenomeni ve girişimci Kim Kardashian, "American Horror Story" dizisinin 12'nci sezonuna dahil oluyor. 42 yaşındaki Kardashian, dizide, özellikle kendisi düşünülerek yazılmış bir rolde yer alacak. Kardashian'ın rolü, Halley Feiffer tarafından kaleme alınacak ve ünlü yıldız, Emma Roberts ile birlikte rol alacak.
Dizinin yaratıcısı ve yönetmeni Ryan Murphy, The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, "Kim, dünyanın en büyük ve en parlak televizyon yıldızları arasında yer alıyor ve onu American Horror Story ailesine davet etmekten heyecan duyuyoruz" dedi.
"Halley Feiffer, özellikle Kim için eğlenceli, şık ve nihayetinde ürkütücü bir rol yazdı" diyen Murphy, "Bu sezon iddialı ve şimdiye kadar yaptığımız hiçbir şeye benzemiyor" ifadesini kullandı.
Murphy ve Kardashian'ın arkadaş oldukları biliniyor. Dizi yaratıcısının, Kardashian'ın 2021'de yaptığı Saturday Night Live'daki sunuculuğunun iyi karşılanmasından etkilendiği söyleniyor.
Kardashian'ı dizi dünyasındaki bu ilk çıkışıyla ilgili, ikilinin geçen yaz konuşmaya başladığı öğrenildi.
Kim Kardashian ve Emma Roberts'ın rolleriyle ilgili ayrıntılar gizli tutuluyor.
Kardashian daha önce oyunculuk yapmış olsa da, bu onun bugüne kadarki en yüksek profilli dizi oyunculuğu girişimi olacak.
American Horror Story'nin yeni sezonunun adı "Delicate" olacak. Sezon, kısmen Danielle Valentine'ın yakında çıkacak olan romanı Delicate Condition'a dayanıyor. Ağustos ayında çıkacak olan roman, uğursuz bir figürün hamileliğinin asla olmamasını sağlamak için büyük çaba sarf edeceğine ikna olan bir kadın hakkında sürükleyici bir gerilim olarak tanımlanıyor. Yazar Andrea Bartz'ın kapak yazısında Delicate Condition, "Rosemary'nin Bebeği için hepimizin ihtiyaç duyduğu feminist güncelleme" olarak tanımlanıyor.
Ryan Murphy ile Brad Falchuk tarafından yaratılan, 2011'de ilk kez seyirciyle buluşan Amerikan korku-drama dizisi American Horror Story, antoloji serisi olarak tanımlanıyor. Dizinin her sezonu, bir dizi farklı karaktere, mekana ve "başı, ortası ve sonu" olan bir öyküye sahip olan bağımsız bir mini dizi olarak ekrana geliyor.
Televizyon eleştirmenleri ve seyirci tarafından oldukça iyi eleştiriler alan American Horror Story'nin American Crime Story ve American Horror Stories adlı yan dizileri (spin-off) de yapıldı.