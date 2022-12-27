Kim Kardashian ağlayarak anlattı: Çocuklarımın hiçbir şeyden haberi yok

Söyleşinin bu bölümünde duygusallaşan Kardashian, “Ben dünyanın en iyi babasına sahiptim” diyerek, Kanye West ile ortak ebeveynliğin zor olduğunu söylerken gözyaşlarını tutamadı.

“Babamla en iyi hatıralarım, en iyi deneyimlerim aklımda. Ben de çocuklarımın olabildiğinde bunu yaşamasını istiyorum” diyen Kardashian, çocukları bir gün babalarının toplum içindeki yeri ve söylediği kötü sözler hakkında sorular sorduğunda 'çok hazırlıklı' olacağını söyledi. Kardashian, çocuklarının, babaları Kanye West hakkında söylenen kötü sözleri kendisinden asla duymayacaklarını belirtti. Ancak yine de çocuklarının babaları hakkındaki gerçekleri başkalarının ağzından duyacak olması onu şimdiden çok üzüyor.



Kardashian, “Bir gün çocuklarım burada oturduğum ve yapabildiğim halde babalarına kızmadığım için bana teşekkür edecekler. Bilmek istedikleri her şeyi özel olarak cevaplayacağım. Onları atlatmak artık benim haddime değil” dedi.