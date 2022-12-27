Kim Kardashian ağlayarak anlattı: Çocuklarımın hiçbir şeyden haberi yok

Kim Kardashian, dört çocuğunun babası olan Grammy ödüllü rapçi Kanye West ile evliliğinde de, Şubat 2021’de boşanmasında da hep çok konuşuldu. Boşanma sonrası Kanye West’in tekrar ailesine dönmek istediğini söylemesi, Kardashian’ın bir dönem ilişki yaşadığı Pete Davidson ile aralarında tatsız polemiklerin olması gibi konular, onları hiç gündemden düşürmedi.
Üstelik yakın zamanda Kanye West’in Yahudi karşıtı söylemleri, Hitler’e değer verdiğini söyleyerek Nazileri desteklemesi, siyahi George Floyd’un ölümü sonrası gelişen "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" hareketine karşı çıkan sözleriyle tepkilerin odağında yer aldı ve Adidas ile iş ortaklığı sona erdirildi.
Şimdi Kim Kardashian, hem evliliği hem boşanması hem de eski eşiyle ilgili endişeleri hakkında ilk kez konuştu ve konuşurken de gözyaşı döktü.
42 yaşındaki Kardashian, IRL adlı podcast yayınında Angie Martinez’in sorularını yanıtladı. Kardashian, Kanye West ile boşanma sonrası ebeveyn ilişkilerini nasıl sürdürdüklerini ve çocuklarını yaşananlardan korumaya çalışmasını anlattı.
“Kanye ile ortak ebeveynlik yapmak çok zor” diyerek gözyaşlarına boğulan Kardashian, 9 yaşındaki North, 7 yaşındaki Saint, 4 yaşındaki Chicago ve 3 yaşındaki Psalm’ın, West’in son zamanlardaki dengesiz davranışlarından etkilenip travma yaşamalarından korktuğunu belirtti.
“Onu korumaya çalıştım ve yine koruyacağım. Bunu çocuklarım için yapacağım” diyen Kardashian, “Çocuklarım dışarıdaki dünyada olanlardan etkilenmeyecek. Bir ipin ucundayım ve durum hâlâ böyleyken, elimden geldiğince dünyanın sonuna kadar koruyacağım” ifadesini kullandı.
“Çocuklarım hiçbir şey bilmiyor” diyen Kardashian, "en iyi arkadaşlarının" çocuklarının okulundaki öğretmenler olduğunu, bu nedenle teneffüslerde çocuklarının yaptığı konuşmalardan haberdar olduğunu söyledi.
“Diğer çocuklar benim çocuklarıma hiçbir şey söylemiyor” diyen Kardashian, çocuklarını TV içeriklerinden de koruduğunu belirterek, “Bu tam zamanlı bir iş” diye ekledi.
"Evimde bir şeyler yaşıyor olabilirim ama eğer okul yolundaysak, onlar babalarının müziğini dinlemek istiyorlar. Dünyada ne olursa olsun, yüzümde o gülümseme olmalı ve onun müziğini açmalı, şarkı söylemeli ve hiçbir sorun yokmuş gibi davranmalıyım” diyen Kardashian, “Onları okula bırakınca kendimi bırakıp ağlıyorum” itirafında bulundu.
Söyleşinin bu bölümünde duygusallaşan Kardashian, “Ben dünyanın en iyi babasına sahiptim” diyerek, Kanye West ile ortak ebeveynliğin zor olduğunu söylerken gözyaşlarını tutamadı.
“Babamla en iyi hatıralarım, en iyi deneyimlerim aklımda. Ben de çocuklarımın olabildiğinde bunu yaşamasını istiyorum” diyen Kardashian, çocukları bir gün babalarının toplum içindeki yeri ve söylediği kötü sözler hakkında sorular sorduğunda 'çok hazırlıklı' olacağını söyledi. Kardashian, çocuklarının, babaları Kanye West hakkında söylenen kötü sözleri kendisinden asla duymayacaklarını belirtti. Ancak yine de çocuklarının babaları hakkındaki gerçekleri başkalarının ağzından duyacak olması onu şimdiden çok üzüyor.
Kardashian, “Bir gün çocuklarım burada oturduğum ve yapabildiğim halde babalarına kızmadığım için bana teşekkür edecekler. Bilmek istedikleri her şeyi özel olarak cevaplayacağım. Onları atlatmak artık benim haddime değil” dedi.
West'in manşetlere konu olan sözleri hakkında sessiz kalmanın giderek zorlaştığını itiraf eden Kardashian, çocuklarının gözünde de onu babaları olarak korumaya devam edeceğinin altını çizdi.
Kim Kardashian, yedi yıllık evliliğin ardından Şubat 2021'de Kanye West’e boşanma davası açtı. West'in eski karısını geri kazanmak için aylarca süren ve başarısızlıkla sonuçlanan girişimlerinin ardından, boşanma davası henüz sonuçlanmamış olsa da, Mart 2022'de Kardashian yasal olarak bekar ilan edildi.
Kardashian - West çifti boşanmalarını 29 Kasım'da tamamladı. Çocuklar şimdi anneleri Kardashian ile birlikte yaşıyor. Mahkeme belgelerine göre, eski karı kocanın çocuklarına 'eşit erişim' ile velayetleri var ve West, Kardashian'a ayda 200 bin dolar nafaka ödüyor.