Kolpaçino 4 4'lük vizyondaki ilk haftasında gişenin zirvesinde (12-14 Ocak 2024 Türkiye gişesi)

Kolpaçino serisinin dördüncü filmi vizyondaki ilk haftasında 441 bin 251 kişi tarafından izlendi. Kendisine haksızlık eden dostlarıyla hesaplaşmaya karar veren Özgür'ün hikayesini anlatan film geniş kadrosuyla dikkat çekiyor. Deniz Enyüksek yönetmenliğindeki 3391 Kilometre filmi ise 39 bin 413 seyirci tarafından izlenerek 2. sıraya yerleşmeyi başardı. İşte 12-14 Ocak hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler ve seyirci sayıları...

Kolpaçino 4 4'lük vizyondaki ilk haftasında gişenin zirvesinde (12-14 Ocak 2024 Türkiye gişesi) - 1

10. Nefes - Yer Eksi İki

9.580

N-LIFE HABERLERİ

Kolpaçino 4 4'lük vizyondaki ilk haftasında gişenin zirvesinde (12-14 Ocak 2024 Türkiye gişesi) - 2

9. Ölümlü Dünya 2

12.210

Kolpaçino 4 4'lük vizyondaki ilk haftasında gişenin zirvesinde (12-14 Ocak 2024 Türkiye gişesi) - 3

8. Arıcı: Ölüm Kovanı

20.034

Kolpaçino 4 4'lük vizyondaki ilk haftasında gişenin zirvesinde (12-14 Ocak 2024 Türkiye gişesi) - 4

7. Yaşam Koçu

24.749

Kolpaçino 4 4'lük vizyondaki ilk haftasında gişenin zirvesinde (12-14 Ocak 2024 Türkiye gişesi) - 5

6. Tay 2: Ebabil Takımı

25.540

Kolpaçino 4 4'lük vizyondaki ilk haftasında gişenin zirvesinde (12-14 Ocak 2024 Türkiye gişesi) - 6

5. Mutluyuz

46.730

Kolpaçino 4 4'lük vizyondaki ilk haftasında gişenin zirvesinde (12-14 Ocak 2024 Türkiye gişesi) - 7

4. Atatürk 1881-1919 (2. Film)

81.456

Kolpaçino 4 4'lük vizyondaki ilk haftasında gişenin zirvesinde (12-14 Ocak 2024 Türkiye gişesi) - 8

3. Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör

168.151

Kolpaçino 4 4'lük vizyondaki ilk haftasında gişenin zirvesinde (12-14 Ocak 2024 Türkiye gişesi) - 9

2. 3391 Kilometre

329.413

Kolpaçino 4 4'lük vizyondaki ilk haftasında gişenin zirvesinde (12-14 Ocak 2024 Türkiye gişesi) - 10

1. Kolpaçino 4 4'lük

441.251

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