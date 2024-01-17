Kolpaçino 4 4'lük vizyondaki ilk haftasında gişenin zirvesinde (12-14 Ocak 2024 Türkiye gişesi)
Kolpaçino serisinin dördüncü filmi vizyondaki ilk haftasında 441 bin 251 kişi tarafından izlendi. Kendisine haksızlık eden dostlarıyla hesaplaşmaya karar veren Özgür'ün hikayesini anlatan film geniş kadrosuyla dikkat çekiyor. Deniz Enyüksek yönetmenliğindeki 3391 Kilometre filmi ise 39 bin 413 seyirci tarafından izlenerek 2. sıraya yerleşmeyi başardı. İşte 12-14 Ocak hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler ve seyirci sayıları...
10. Nefes - Yer Eksi İki
9.580