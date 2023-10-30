Korku filmi Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece'den rekor açılış (27-29 Ekim ABD gişesi)

Video oyunu uyarlaması korku filmi "Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece", Amerika gişesinde rekor açılışa imza attı. İlk hafta sonunda 78 milyon dolar hasılat elde ederek gişenin zirvesine yerleşti. Böylece iki "It" filminin ardından tüm zamanların en büyük açılış hasılatı elde eden üçüncü korku filmi oldu. Film aynı zamanda "The Super Mario Bros. Movie"den sonra tüm zamanların en büyük ikinci video oyunu uyarlaması açılışı rekorunu da elde etti. İşte 27-29 Ekim haftasında ABD'de en çok izlenen filmler ve hafta sonu hasılatları...

Korku filmi Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece'den rekor açılış (27-29 Ekim ABD gişesi) - 1

10. Yaratıcı

1 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

Korku filmi Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece'den rekor açılış (27-29 Ekim ABD gişesi) - 2

9. Testere X

1,7 milyon dolar

Korku filmi Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece'den rekor açılış (27-29 Ekim ABD gişesi) - 3

8. Noel Gecesi Kabusu

2 milyon dolar

Korku filmi Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece'den rekor açılış (27-29 Ekim ABD gişesi) - 4

7. Freelance

2,1 milyon dolar

Korku filmi Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece'den rekor açılış (27-29 Ekim ABD gişesi) - 5

6. Paw Patrol: Süper Film

2,2 milyon dolar

Korku filmi Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece'den rekor açılış (27-29 Ekim ABD gişesi) - 6

5. Exorcist: İnançlı

3,1 milyon dolar

Korku filmi Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece'den rekor açılış (27-29 Ekim ABD gişesi) - 7

4. After Death

5,1 milyon dolar

Korku filmi Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece'den rekor açılış (27-29 Ekim ABD gişesi) - 8

3. Dolunay Katilleri

9 milyon dolar

Korku filmi Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece'den rekor açılış (27-29 Ekim ABD gişesi) - 9

2. Taylor Swift: The Eras Tour

15 milyon dolar

Korku filmi Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece'den rekor açılış (27-29 Ekim ABD gişesi) - 10

1. Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece

78 milyon dolar

DAHA FAZLA GÖSTER