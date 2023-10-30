Korku filmi Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece'den rekor açılış (27-29 Ekim ABD gişesi)
Video oyunu uyarlaması korku filmi "Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece", Amerika gişesinde rekor açılışa imza attı. İlk hafta sonunda 78 milyon dolar hasılat elde ederek gişenin zirvesine yerleşti. Böylece iki "It" filminin ardından tüm zamanların en büyük açılış hasılatı elde eden üçüncü korku filmi oldu. Film aynı zamanda "The Super Mario Bros. Movie"den sonra tüm zamanların en büyük ikinci video oyunu uyarlaması açılışı rekorunu da elde etti. İşte 27-29 Ekim haftasında ABD'de en çok izlenen filmler ve hafta sonu hasılatları...
10. Yaratıcı
1 milyon dolar