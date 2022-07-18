Lady Gaga'dan çılgın sahne şovu

Haberler - ntv.com.tr | 18.07.2022 - 11:15 - Son Güncelleme : 18.07.2022 - 11:19
Lady Gaga sonunda yeniden sahnede! 36 yaşındaki Grammy ve Oscar ödüllü şarkıcı ve oyuncu, ‘Chromatica Ball’ adını verdiği turnesi kapsamında ilk konserini Almanya’da verdi. Düsseldorf şehrinde Merkur Spiel-Arena’da sahne alan Lady Gaga, şovuyla seyircileri coşturdu.
Bu, Lady Gaga’nın 2020’de çıkardığı Chromatica adlı albümünden şarkılarını canlı olarak yorumladığı ilk konseriydi.
Lady Gaga, ‘Bad Romance’, ‘Shallow’ ve ‘Born This Way’ gibi hit şarkılarından oluşan bir repertuar sergiledi.
Lady Gaga, Chromatica Ball adlı turnesini 2020’nin başlarında duyurmuştu ama pandemiden dolayı ertelemek zorunda kalmıştı.