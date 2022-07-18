Galeri

Lady Gaga'dan çılgın sahne şovu

Haberler - ntv.com.tr | 18.07.2022 - 11:15 - Son Güncelleme : 18.07.2022 - 11:19

Grammy ve Oscar ödüllü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, pandemi nedeniyle başlayamadığı turnesine sonunda çıktı. Almanya'da verdiği ilk konserde kostümleri ve şovuyla seyircileri büyüledi.

Lady Gaga'dan çılgın sahne şovu - 1

Lady Gaga sonunda yeniden sahnede! 36 yaşındaki Grammy ve Oscar ödüllü şarkıcı ve oyuncu, ‘Chromatica Ball’ adını verdiği turnesi kapsamında ilk konserini Almanya’da verdi. Düsseldorf şehrinde Merkur Spiel-Arena’da sahne alan Lady Gaga, şovuyla seyircileri coşturdu.

Lady Gaga'dan çılgın sahne şovu - 2

Bu, Lady Gaga’nın 2020’de çıkardığı Chromatica adlı albümünden şarkılarını canlı olarak yorumladığı ilk konseriydi.

Lady Gaga'dan çılgın sahne şovu - 3

Lady Gaga, ‘Bad Romance’, ‘Shallow’ ve ‘Born This Way’ gibi hit şarkılarından oluşan bir repertuar sergiledi.

Lady Gaga'dan çılgın sahne şovu - 4

Lady Gaga, Chromatica Ball adlı turnesini 2020’nin başlarında duyurmuştu ama pandemiden dolayı ertelemek zorunda kalmıştı.

Lady Gaga'dan çılgın sahne şovu - 5
Lady Gaga'dan çılgın sahne şovu - 6
Lady Gaga'dan çılgın sahne şovu - 7
Lady Gaga'dan çılgın sahne şovu - 8
Lady Gaga'dan çılgın sahne şovu - 9
Lady Gaga'dan çılgın sahne şovu - 10
Lady Gaga'dan çılgın sahne şovu - 11
Lady Gaga'dan çılgın sahne şovu - 12

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER