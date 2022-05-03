Lady Gaga uzun zamandır beklenen yeni şarkısını yayınladı

Lady Gaga'nın uzun zamandır beklenen yeni şarkısı ‘Hold My Hand’ yayınlandı. Gaga'nın yeni şarkısı yakında vizyona girecek 'Top Gun: Maverick'te de yer alıyor.

Lady Gaga uzun zamandır beklenen yeni şarkısını yayınladı

Haberler - ntv.com.tr 03.05.2022 - 11:54

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Ünlü şarkıcı Lady Gaga dün gece yarısı, uzun zamandır beklenen yeni şarkısı ‘Hold My Hand’i yayınladı.

36 yaşındaki Grammy ve Oscar ödüllü sanatçının yeni şarkısı, yakın zamanda vizyona girecek olan ve başrollerinde Tom Cruise ve Miles Teller’in yer aldığı drama filmi 'Top Gun: Maverick'te de yer alıyor.

Gaga’nın yeni şarkısında, “Bu gece ağla, ama elimi bırakma, söz ver, elimi tut yeter” gibi duygusal dizeler dikkat çekiyor.

Öte yandan 'Top Gun: Maverick' filmi 27 Mayıs'ta vizyonda olacak.

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