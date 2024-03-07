Lanetli Oscar selfiesi: 10 yılda hayatları karardı

Oscar gecesinde bir grup ünlünün masum bir fotoğraf için bir araya gelmesinin üzerinden 10 yıl geçti. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran fotoğrafın üzerinden geçen on yılda fotoğraftaki ünlülerin başına gelmeyen kalmadı. İşte Ellen DeGeneres'in unutulmaz 2014 Oscar selfiesinde yer alan yıldızların başına gelenler...

Lanetli Oscar selfiesi: 10 yılda hayatları karardı - 1

Sinema dünyasının en prestijli ödül törenlerinden olan Oscar'ın 2014'te düzenlenen töreninde sunuculuğu üstlenen Ellen DeGeneres sosyal medyaya damga vuran bir selfie çekmişti.

Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Kevin Spacey, Angelina Jolie, Bradley Cooper, Jared Leto ve Julia Roberts gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı fotoğraftan sonra yıldızların çoğunun hayatları hiç yolunda gitmedi.

N-LIFE HABERLERİ

Lanetli Oscar selfiesi: 10 yılda hayatları karardı - 2

ELLEN DEGENERES: "YAŞAYAN EN KÖTÜ İNSAN"

Ellen DeGeneres 2020 yılında "zehirli bir iş ortamı" oluşturmakla ve çalışanlarına zorbalık yapmakla suçlandı. Gündüz yayın kuşağının kraliçesi olarak bilinen ünlü sunucu bu iddialardan sonra tahtını kaybetti.

Sosyal medya platformlarında DeGeneres, "Yaşayan En Kötü İnsan" olarak adlandırılmaya başlandı.

Bir "Ellen DeGeneres Show" çalışanı daha sonra, "Anlatılanların hepsi doğru!" açıklamasında bulundu ve 19 yıllık sabah programı 2022'de sona erdi.

Lanetli Oscar selfiesi: 10 yılda hayatları karardı - 3

JENNIFER LAWRENCE: FOTOĞRAF SKANDALI

Jennifer Lawrence'ın özel fotoğrafları 2014 yılında bilgisayar korsanları tarafından internete sızdırılmıştı.

Olay, kendisi ve pek çok kişiyi travmaya sürüklemişti.

Açlık Oyunları oyuncusu, verdiği bir röportajda, hackerlar tarafından sızdırılan çıplak fotoğraflarının asla üstesinden gelemeyeceği bir travma olduğunu söyledi.

Lanetli Oscar selfiesi: 10 yılda hayatları karardı - 4

KEVIN SPACEY: CİNSEL TACİZ SKANDALI

Ünlü aktör Kevin Spacey 2017 yılında cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Her ne kadar jüri Spacey'i suçsuz bulsa da Netflix'te yayınlanan House of Cards dizisi ünlü aktörü anında kadrosundan çıkardı.

Ünlü oyuncusu ABD ve İngiltere'de çok sayıda benzer cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ancak bunların hepsinden ya beraat etti ya da suçlamalar düşürüldü. Yine de kariyeri hiçbir zaman normale dönmedi.

Lanetli Oscar selfiesi: 10 yılda hayatları karardı - 5

BRAD PITT VE ANGELINA JOLIE: OLAYLI BOŞANMA

Ünlü çift Brad Pitt ve Angelina Jolie "uzlaşılamaz farklılıklar" nedeniyle selfie çekildikten iki yıl sonra ayrıldı.

Resmi olarak 2020 yılında boşanan altı çocuk sahibi Angelina Jolie ve Brad Pitt'in, henüz ayrılmadan önce özet jette gyaşadıkları şiddet olayının boşanma sebebi olduğu ileri sürülmüştü.

Olayı mahkemeye taşıyan isimsiz şikayetçinin Angelina Jolie olduğu ortaya çıkmıştı.

Lanetli Oscar selfiesi: 10 yılda hayatları karardı - 6

BRADLEY COOPER: 10 ADAYLIK, 0 ÖDÜL

Ünlü oyuncu Bradley Cooper, 2014 yılında ikinci Oscar'ına "American Hustle" filmi ile aday gösterildi.

DeGeneres'ın selfiesinde de bu haberi ne kadar mutlu ve memnuniyetle karşıladığı görünüyor.

Aktör o zamandan beri 10 dalda daha Oscar adayı gösterildi (yönettiği ve yazdığı filmler dahil) ve asla kazanamadı.

Lanetli Oscar selfiesi: 10 yılda hayatları karardı - 7

JARED LETO: EMPIRE STATE

Jared Leto o zamandan beri selfienin çekildiği 2014'ten beri "Suicide Squad", "Zack Snyder's Justice League", " House of Gucci ", " Morbius " ve "Perili Köşk"te rol aldı.

Sinema kariyeri yeterli gelmemiş olacak ki farklı bir meslek deneyerek Empire State Binası'nın tepesine tırmanmaya karar verdi.

Lanetli Oscar selfiesi: 10 yılda hayatları karardı - 8

JULIA ROBERTS: GİŞE BAŞARISIZLIĞI

Bir zamanlar Hollywood'un en büyük süperstarı olan Julia Roberts, 2014'ten bu yana başarısızlık üstüne başarısızlık yaşadı.

Başrolünü George Clooney'yle paylaştığı romantik komedi “Ticket to Paradise”, hayal kırıklıklarıyla ve gişe başarısızlıklarıyla dolu on yıl içindeki tek parlak nokta.

Lanetli Oscar selfiesi: 10 yılda hayatları karardı - 9

MARYL STREEP: 45 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Hollywood’un en başarılı isimlerinden Meryl Streep’in 45 yıllık eşi Don Gummer ile 2017 yılından beri ayrı olduğu ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun 45 yıllık evliliği bu selfieden 3 yıl sonra sona erdi.

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