Lanetli Oscar selfiesi: 10 yılda hayatları karardı

KEVIN SPACEY: CİNSEL TACİZ SKANDALI

Ünlü aktör Kevin Spacey 2017 yılında cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Her ne kadar jüri Spacey'i suçsuz bulsa da Netflix'te yayınlanan House of Cards dizisi ünlü aktörü anında kadrosundan çıkardı.

Ünlü oyuncusu ABD ve İngiltere'de çok sayıda benzer cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ancak bunların hepsinden ya beraat etti ya da suçlamalar düşürüldü. Yine de kariyeri hiçbir zaman normale dönmedi.