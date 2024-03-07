Lanetli Oscar selfiesi: 10 yılda hayatları karardı
Oscar gecesinde bir grup ünlünün masum bir fotoğraf için bir araya gelmesinin üzerinden 10 yıl geçti. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran fotoğrafın üzerinden geçen on yılda fotoğraftaki ünlülerin başına gelmeyen kalmadı. İşte Ellen DeGeneres'in unutulmaz 2014 Oscar selfiesinde yer alan yıldızların başına gelenler...
Sinema dünyasının en prestijli ödül törenlerinden olan Oscar'ın 2014'te düzenlenen töreninde sunuculuğu üstlenen Ellen DeGeneres sosyal medyaya damga vuran bir selfie çekmişti.
Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Kevin Spacey, Angelina Jolie, Bradley Cooper, Jared Leto ve Julia Roberts gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı fotoğraftan sonra yıldızların çoğunun hayatları hiç yolunda gitmedi.