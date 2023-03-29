Leonardo da Vinci'nin tablolarında kullandığı gizli içerik ortaya çıktı

Rönesans döneminde etkili olan sanatçılarından, özellikle "yumurta sarısını" bilinçli bir şekilde kullandığı ortaya çıktı.



CNN'in haberine göre çalışmada yer alan yazar Ophélie Ranquet, "Sanatçılarının boyaları nasıl elde ettiğine dair elimizde çok az bilgi vardı ve bu anlamda derin bir bilimsel çalışma yapılmamıştı. Yapılan yeni araştırmalara göre, boyaya ilave edilen az miktardaki yumurta sarısı ile inanılmaz işler başarabilirsiniz" dedi.



Yumurta sarısının, sanat eserini hem estetik açıdan etkilediği hem de eserin zamana karşı direnmesinde büyük rol oynadığı ortaya çıktı.