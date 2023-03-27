Londra kütüphaneleri koleksiyon büyüklüğü kadar mimari özellikleriyle de dikkati çekiyor

325 halk kütüphanesinin bulunduğu Londra'da özel ve üniversite kütüphaneleriyle bu sayı 600'ü aşıyor.

Kentteki kütüphanelerin bir kısmını şiir, suç, mühendislik ya da sanat gibi sadece bir alana odaklanmış olanlar oluştururken dünyanın en büyük koleksiyonuna sahip kütüphane de Londra'da yer alıyor.

Şehrin merkezinde bulunan British Library, İngiltere'nin milli kütüphanesi olsa da tarihi çok da eskiye gitmiyor. Çıkarılan yasa sonucu 1973'te kurulan kütüphane, British Museum'un koleksiyonunu transfer etmesiyle oluşturuldu.