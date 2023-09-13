Londra'da Thames Nehri yatağındaki çamurdan antika toplama geleneği: Mudlarking
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Thames Nehri yatağında sular çekildiğinde antika ve tarihi eser arayanlar; hem ülkede "mudlarking" olarak bilinen çamurdan eşya toplama geleneğini 18. yüzyıldan bu yana sürdürüyor, hem de bugüne kadar nehir sularında saklanan "hazineleri" gün yüzüne çıkarıyor.
İngiltere'de "mudlarking" olarak bilinen "çamurdan eşya toplama" geleneği; 1700'lü yıllarda Thames Nehri'ndeki çöp yığınlarında buldukları para edecek eşyaları satarak geçimlerini sürdüren Londra'daki fakir halkın alışkanlıklarına dayanıyor.