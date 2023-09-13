Londra'da Thames Nehri yatağındaki çamurdan antika toplama geleneği: Mudlarking

Nehrin güneyindeki bu noktada çoğunlukla evlerden atılan eşyalar ile eğlenmeye gelen gemicilere ait atıklar bulunduğunu belirten Russell, PLA'nın açıkladığı suların çekilme saatlerine göre arama yapmak için nehir yatağına iniyor.

En fazla bulunan tarihi eserlerin, gemicilerin içtiği pipolar olduğunu kaydeden Russell, "Thames binlerce yıldır çöplük, liman veya çamaşırhane olarak kullanıldı. Burada yalnızca bir köprü vardı ve nehrin diğer tarafına geçmek isteyenler kayıklara biniyordu. İnsanlar eşyalarını düşürüyordu ya da atıyordu. Burada bulduklarımız Londra'nın binlerce yıllık çöpü. Şu an bir hazine çöplüğüne bakıyoruz" diye konuştu.