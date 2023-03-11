'Lost' dizisinin belgeseli geliyor

"LOST'UN GERÇEK ANLAMINI ORTAYA KOYAN BİR FİLM YAPMAK İSTİYORUM"

Filmi 'The Last Blockbuster'ı çeken Taylor Morden yönetecek.

Morden yaptığı açıklamada, "Lost, ben de dahil pek çok kişi için çok şey ifade eden bir diziydi. Hepimizin bir sonraki bölümde ne olacağını öğrenmek için her hafta televizyonun başına toplanmayı sürdürdüğümüz bir dönemde geldi. Dizinin popüler kültür dünyası üzerindeki etkisini yücelten, yanlış adımları irdeleyen ve belki de Lost'un gerçek anlamını ortaya koyan bir film yapmak istiyorum" dedi.