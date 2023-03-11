'Lost' dizisinin belgeseli geliyor

Başrollerini Matthew Fox, Jorge Garcia, Jorge Garcia, Maggie Grace, Josh Holloway, Evangeline Lilly'nin paylaştığı 'Lost' dizisinin, izleyici karşısına çıkmasından 20 yıl sonra yeni bir belgeselinin yayınlanacağı duyuruldu.
'Getting Lost' adlı film, Lost'un nasıl dünyanın en büyük kült dizisi haline geldiğini ve yayımlandığı 6 sezon boyunca internette yoğun hayran tartışmalarına ve teorilerine yol açtığını anlatacak.
'Getting Lost' belgeseli, aynı zamanda dizinin finalinin neden olduğu eleştirileri ele alacak.
Filmi 'The Last Blockbuster'ı çeken Taylor Morden yönetecek.
Morden yaptığı açıklamada, "Lost, ben de dahil pek çok kişi için çok şey ifade eden bir diziydi. Hepimizin bir sonraki bölümde ne olacağını öğrenmek için her hafta televizyonun başına toplanmayı sürdürdüğümüz bir dönemde geldi. Dizinin popüler kültür dünyası üzerindeki etkisini yücelten, yanlış adımları irdeleyen ve belki de Lost'un gerçek anlamını ortaya koyan bir film yapmak istiyorum" dedi.
Taylor Morden, sözlerine; "İster sevin ister nefret edin, Lost çok önemli bir diziydi ve bugün hepimizin bildiği ve sevdiği televizyonun yeni altın çağının yolunu açtı" diye devam etti.
Lost hayranları, dizinin belgeselinin çekilmesinden duydukları mutluluğu dile getirirken, pek çok kişi bu haberi 'heyecan verici' diye niteledi.
yapımcılığını Ralph d. Apel'in üstleneceği 'Getting Lost' belgeselinin henüz yayın tarihi belli olmadı.