Lost dizisinin yıldızı Evangeline Lilly oyunculuğu bıraktığını açıkladı

Variety'ye konuşan yıldız "Aslında son üç yıldır oyunculuğa ara vermiştim (Quantumania'da çalışmayı bitirdiğimden beri). Bu dönemde büyük bir tatmin ve neşe hissettim. Yarın, iki yıl sonra oyunculuğa dönebilirim ya da asla geri dönmem ancak şu anda sektörde aktif olarak herhangi bir çalışmam yok ve herhangi bir sözleşme yükümlülüğü altında değilim. Zamanımı insani çalışmalarıma ve yazılarıma adıyorum" dedi.