Lost dizisinin yıldızı Evangeline Lilly oyunculuğu bıraktığını açıkladı

Ünlü Marvel yıldızı Evangeline Lilly oyunculuğu bıraktığını duyurdu. Oyuncu "Yazmak ve insanların hayatlarını daha insani bir şekilde etkilemek isterim" ifadelerini kullandı.

Lost dizisinin yıldızı Evangeline Lilly oyunculuğu bıraktığını açıkladı - 1

Bir döneme damga vuran Lost dizisinde 'Kate' karakterine hayat veren ABD'li oyuncu Evangeline Lilly oyunculuğu bıraktı. Ant-Man, Çelik Yumruklar, Yenilmezler, Ölümcül Tuzak ve Hobbit üçlemesinde rol alan 44 yaşındaki yıldız sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Bunu oyunculuk sektöründe yer alanlara itiraf etmekten korkuyorum ama bundan 10 yıl sonra emekli bir oyuncu olmak ve bir aileye sahip olmak isterim."

N-LIFE HABERLERİ

Lost dizisinin yıldızı Evangeline Lilly oyunculuğu bıraktığını açıkladı - 2

"BİR GÜN HOLLYWOOD'A GERİ DÖNEBİLİRİM"

Oyuncu "Yazmak ve insanların hayatlarını daha insani bir şekilde etkilemek isterim" ifadelerini kullandı.

Lily sözlerini "Açık bir seçim gibi görünen şeyden (zenginlik ve şöhret) uzaklaşmak bazen korkutucu gelebilir. Bir gün Hollywood'a geri dönebilirim ama şimdilik ait olduğum yer burası. Yeni bir mevsim başladı ve ben hazırım ve çok mutluyum" diyerek tamamladı.

Lost dizisinin yıldızı Evangeline Lilly oyunculuğu bıraktığını açıkladı - 3

Variety'ye konuşan yıldız "Aslında son üç yıldır oyunculuğa ara vermiştim (Quantumania'da çalışmayı bitirdiğimden beri). Bu dönemde büyük bir tatmin ve neşe hissettim. Yarın, iki yıl sonra oyunculuğa dönebilirim ya da asla geri dönmem ancak şu anda sektörde aktif olarak herhangi bir çalışmam yok ve herhangi bir sözleşme yükümlülüğü altında değilim. Zamanımı insani çalışmalarıma ve yazılarıma adıyorum" dedi.

Lost dizisinin yıldızı Evangeline Lilly oyunculuğu bıraktığını açıkladı - 4

EVANGELINE LILY KİMDİR?

Oyuncu, 2004-2010 yıllarında fenomen dizi Lost'ta rol aldı. Oyuncu, bu rolüyle drama dalında Altın Küre'ye aday gösterildi.

Lily, Marvel Sinema Evreni'nde Hope van Dyne/Wasp karakterlerine hayat verdi.

Lost dizisinin yıldızı Evangeline Lilly oyunculuğu bıraktığını açıkladı - 5

Oyuncu ayrıca, Peter Jackson imzalı Hobbit üçlemesinde Tauriel'i canlandırdı.

Lost dizisinin yıldızı Evangeline Lilly oyunculuğu bıraktığını açıkladı - 6

Oyuncu son olarak Ant-Man ve Wasp: Quantumania (2023) filminde rol aldı.

DAHA FAZLA GÖSTER