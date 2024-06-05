Lost dizisinin yıldızı Evangeline Lilly oyunculuğu bıraktığını açıkladı
Ünlü Marvel yıldızı Evangeline Lilly oyunculuğu bıraktığını duyurdu. Oyuncu "Yazmak ve insanların hayatlarını daha insani bir şekilde etkilemek isterim" ifadelerini kullandı.
Bir döneme damga vuran Lost dizisinde 'Kate' karakterine hayat veren ABD'li oyuncu Evangeline Lilly oyunculuğu bıraktı. Ant-Man, Çelik Yumruklar, Yenilmezler, Ölümcül Tuzak ve Hobbit üçlemesinde rol alan 44 yaşındaki yıldız sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:
"Bunu oyunculuk sektöründe yer alanlara itiraf etmekten korkuyorum ama bundan 10 yıl sonra emekli bir oyuncu olmak ve bir aileye sahip olmak isterim."