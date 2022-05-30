Louvre Müzesi'ndeki Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı

Haberler - ntv.com.tr | 30.05.2022 - 14:00 - Son Güncelleme : 30.05.2022 - 14:18
Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergilenen Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı yapıldı. Leonardo da Vinci’nin en ünlü eserine pasta fırlatan bir erkek, güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.
Dün, müzenin kapanış saatine yakın gerçekleşen olay anında ziyaretçiler büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Görgü tanıkları, siyah peruk takan bir erkeğin tekerlekli sandalyeyle Leonardo da Vinci'nin ünlü başyapıtının yanından geçtiğini ve aniden ayağa fırlayarak tuvale bir pasta fırlattığını söyledi. İfadeye göre, fail daha sonra havaya bir buket gül attı ve dakikalar sonra Louvre'un güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi.
Yetkililer, kurşun geçirmez bir ekranla korunan paha biçilemez eserin pastalı saldırıdan zarar görmediğini açıkladı.
Ziyaretçilerin pek çoğu, koruyucu cama bulanmış pasta lekeleriyle kısmen gizlenen Mona Lisa'nın fotoğraflarını çekmeye devam etti.
Koyu siyah bir peruk takan ve ruj süren kişinin, bir ressam ve çevre aktivisti olduğu, protesto amacıyla değerli tabloyu pastaya buladığı anlaşıldı. Saldırgan, güvenlik görevlileri tarafından götürülürken, “Dünya’yı düşünün. İnsanlar Dünya’yı yok etme sürecindeler! Sanatçılar Dünya’yı düşünür, bu nedenle ben bunu yaptım. Gezegeni düşünün” diye bağırdığı görüldü.
Yetkililer, saldırganı tablonun önünden uzaklaştırdıktan sonra cama bulaşmış tatlıyı silmek için olayın olduğu yere geri döndü.
Louvre Müzesi yetkilileri olayla ilgili yorum yapmazken, olaya polisin müdahale edip etmediği öğrenilemedi.
Bu, Mona Lisa’ya yapılan ilk saldırı değildi. 2011 yılında bir Rus kadın, Fransız vatandaşlığına alınmamasını protesto etmek için bir bardak çayı tabloya fırlatmış, tablonun koruyucu camı zarar görmüştü.1956’da, tablo asitli saldırıya maruz kalmıştı. Resmin alt kısmı önemli ölçüde hasar görmüş ve daha sonra restore edilmişti. Tablo, o zamandan beri koruyucu bir kaplamanın arkasında sergilendi.
519 yaşında olduğu düşünülen Mona Lisa, yıl boyunca kurşun geçirmez bir ekranın arkasından izleniyor ve uzmanların durumunu kontrol etmesi için yılda sadece bir kez kaplamasından çıkarılıyor.
Leonardo da Vinci, 1503’te yaptığı tabloda, kumaş ve ipek tüccarı Francesco del Giocondo'nun karısı olan İtalyan soylusu Lisa Gherardini'yi tasvir ediyor. Tablo, 1797’den beri Louvre’da sergileniyor.
Resim, 1911'de bir müze çalışanı tarafından Louvre'dan çalındıktan ve ardından kurtarıldıktan sonra ün kazandı.
Rönesans ressamının dünyaca ünlü başyapıtını her yıl yaklaşık 6 milyon kişi ziyaret ediyor.