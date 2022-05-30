Louvre Müzesi'ndeki Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı

ÇALINDIKTAN SONRA ÜNLENDİ

Leonardo da Vinci, 1503’te yaptığı tabloda, kumaş ve ipek tüccarı Francesco del Giocondo'nun karısı olan İtalyan soylusu Lisa Gherardini'yi tasvir ediyor. Tablo, 1797’den beri Louvre’da sergileniyor.

Resim, 1911'de bir müze çalışanı tarafından Louvre'dan çalındıktan ve ardından kurtarıldıktan sonra ün kazandı.