Lübnanlı iç mimar Osmanlı evlerinden ilhamla ışıklı dekoratif tablolar yapıyor

İç mimar Mişel Bendeli, hayranı olduğu Osmanlı dönemine ait kemer pencereli evlerin özellikle son liman patlamasında büyük zarar görmesi üzerine, ışıklı dekoratif tablolarla bu evleri yaşatma kararı aldığını söyledi.

Lübnanlı iç mimar Osmanlı evlerinden ilhamla ışıklı dekoratif tablolar yapıyor - 1

Lübnanlı iç mimar, ülkesinde yok olma riskiyle karşı karşıya bulunan Osmanlı dönemine ait tarihi evlerden ilhamla birbirinden güzel ışıklı dekoratif tablolar yapıyor.

Ülke genelinde ve özellikle kıyı bölgelerindeki kentlerde, Osmanlı dönemindeki mimari dokuyu yansıtan çok sayıda "kemer pencereli" geleneksel ev bulunuyor.

Lübnanlı iç mimar Osmanlı evlerinden ilhamla ışıklı dekoratif tablolar yapıyor - 2

Ancak Lübnan'da 1975'te patlak veren ve 15 yıl süren iç savaş, ardından farklı gerekçelerle başlatılan kentsel dönüşüm, devletin eski yapılara yönelik restorasyon çalışmalarına gereken önemi vermemesi gibi nedenlerle bu tarihi evlerin birçoğu yok olmuş ya da olmak üzere.

Son olarak başkent Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen büyük liman patlamasında çevredeki birçok tarihi ev yıkıldı veya büyük hasar gördü.

Lübnanlı iç mimar Osmanlı evlerinden ilhamla ışıklı dekoratif tablolar yapıyor - 3

OSMANLI EVLERİNİN "KEMER PENCERELERİ" IŞIL IŞIL

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde yaşayan iç mimar Mişel Bendeli, Osmanlı evlerine olan ilgisini ve yaptığı dekoratif ışıklı tablolara bu evleri yansıtma nedenini anlattı.

Bendeli, hayranı olduğu Osmanlı dönemine ait kemer pencereli evlerin özellikle son liman patlamasında büyük zarar görmesi üzerine bir şekilde bu evleri yaşatma kararı aldığını söyledi.

Lübnanlı iç mimar Osmanlı evlerinden ilhamla ışıklı dekoratif tablolar yapıyor - 4

Bu evleri özellikle pencerelerini çok beğendiğini dile getiren Bendeli, öncesinde Trablusşam ve Beyrut'ta ayakta kalabilen Osmanlı evlerinin fotoğraflarını çektiğini belirtti.

Lübnanlı iç mimar Osmanlı evlerinden ilhamla ışıklı dekoratif tablolar yapıyor - 5

Bendeli, sonrasında bu evlerin belki de en dikkat çeken kısmı olan kemer pencereleri, yaptığı eserlere yansıtma kararı aldığını kaydetti.

Lübnanlı iç mimar, ahşap ve farklı malzemelerle orijinaline uygun şekilde yaptığı kemer pencereleri kullandığı özel lambalarla aydınlattığını aktardı.

Lübnanlı iç mimar Osmanlı evlerinden ilhamla ışıklı dekoratif tablolar yapıyor - 6

LÜBNANLILARIN ANILARINDA YER EDİNEN "KEMER PENCERELER" ŞİMDİ EVLERİNİN DUVARLARINI SÜSLÜYOR

Tarihi evlerin sadece bir kültürel miras olmadığını aynı zamanda toplumsal hafızada da önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Bendeli, insanların anılarında yer edinen kemer pencerelerin şimdi bu tablolarla evlerinin duvarlarını süslediğini söyledi.

Bendeli, "İnsanlardan dedeleri veya babalarının böyle bir evde yaşadığı, kemer pencerelerin birçok olaya tanıklık ettiği yönünde hikayeler duymaya başladım." dedi.

Lübnanlı iç mimar Osmanlı evlerinden ilhamla ışıklı dekoratif tablolar yapıyor - 7

Işıklı tablolara yurt dışından da ilgi var

Lübnanlı iç mimar, Osmanlı evlerini yansıttığı dekoratif ışıklı tablolara ilginin beklediğinden çok daha fazla olduğunu belirtti.

Lübnanlı iç mimar Osmanlı evlerinden ilhamla ışıklı dekoratif tablolar yapıyor - 8

Bendeli, 7 ay gibi kısa bir sürede tabloların büyük beğeni toplandığını, özellikle yurt dışında yaşayan Lübnanlılardan siparişler aldığını sözlerine ekledi.

N-LIFE HABERLERİ

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