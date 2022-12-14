Lübnanlı iç mimar Osmanlı evlerinden ilhamla ışıklı dekoratif tablolar yapıyor

Ancak Lübnan'da 1975'te patlak veren ve 15 yıl süren iç savaş, ardından farklı gerekçelerle başlatılan kentsel dönüşüm, devletin eski yapılara yönelik restorasyon çalışmalarına gereken önemi vermemesi gibi nedenlerle bu tarihi evlerin birçoğu yok olmuş ya da olmak üzere.

Son olarak başkent Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen büyük liman patlamasında çevredeki birçok tarihi ev yıkıldı veya büyük hasar gördü.