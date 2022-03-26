Madonna’dan NFT yatırımı: ‘Sıkılmış Maymun’a 570 bin dolar

Haberler | 26.03.2022 - 15:22

ABD'li şarkıcı Madonna da NFT dünyasına girdi. Yıldız şarkıcı, 570 bin dolarlık NFT yatırımı yaptığını duyurdu.

Madonna’dan NFT yatırımı: ‘Sıkılmış Maymun’a 570 bin dolar - 1

Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Madonna da sanal dünyadaki NFT dünyasına girdi.

Madonna’dan NFT yatırımı: ‘Sıkılmış Maymun’a 570 bin dolar - 2

Madonna, son dönemde birçok ünlü ismin satın aldığı Bored Ape (Sıkılmış Maymun) NFT’lerine 570 bin dolar ödediğini duyurdu.

Madonna’dan NFT yatırımı: ‘Sıkılmış Maymun’a 570 bin dolar - 3

Instagram ve Twitter hesabı üzerinden, “Bored Ape Yacht Club” isimli koleksiyon ödeme yaptığını söyleyen Madonna, “Sonunda Metaverse’e girdim. Kendime ait bir Maymun’um var! Ona ne isim vermeliyim” paylaşımını yaptı.

Madonna’dan NFT yatırımı: ‘Sıkılmış Maymun’a 570 bin dolar - 4

Daha önce Justin Bieber, Paris Hilton ve Eminem de aynı koleksiyonu satın alan isimler arasındaydı.

N-LIFE HABERLERİ

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