Makedon Kulesi, Galata Kulesi gibi olacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk, kulede Galata Kulesi'nde olduğu gibi yerli ve yabancı ziyaretçilerin ağırlanacağını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Kulenin en uç noktasına çıkıp, 360 derece şehri seyredecek. Edirne tarihini anlatacağız ama en keyiflisi de burası, asansörle yukarı çıkıp Edirne'yi 360 derece seyredebileceğimiz bir seyir terasına da kavuşmuş olacağız. Alttan baktığımız zaman yükseklik az gibi görünüyor ama biz vinç yardımıyla zaman zaman yukarıya çıktık. Hıdırlık Tabya, Yunanistan, Bulgaristan, Selimiye ve şehrin 360 derece etrafını buradan yerli ve yabancı ziyaretçiler seyredebilecek. Dışarıdaki sur duvarlarıyla beraber alanı da yerli ve yabancı turistler gezebilecek. Orada da yine Roma dönemine ait kalenin sur duvarları var. Arkeolojik bir park halinde oraya da girilebilecek. Buradaki 2 cadde de trafiğe kapatılacak. Makedon Kulesi'nde birçok etkinliği de gerçekleştirmiş olacağız."