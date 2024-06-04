Mehteran Birliği yaz dönemi gösterileri Dolmabahçe Sarayı'nda başladı

GÖSTERİLER HAKKINDA

Yüzyıllar boyunca Türk ordularının ayrılmaz bir parçası olan Mehter, her sene olduğu gibi bu yıl da Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret eden turistlere görsel şölen yaşatacak.

Tarihi 11. yüzyıla dayanan ve yıllarca muharebe meydanlarında orduya coşku vererek zafer kazanmada etkili olan Mehter, izleyicileri tarihte yolculuğa çıkaracak.