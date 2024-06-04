Mehteran Birliği yaz dönemi gösterileri Dolmabahçe Sarayı'nda başladı
Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri başladı
Dolmabahçe Sarayı Hazine Kapı önünde gerçekleşen bu yılın ilk Mehteran Birliği gösterisini, yerli ve yabancı turistler ilgiyle takip etti.
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, yaklaşık 30 dakika süren gösteride "Segah Peşrevi", "Şehzade Süleyman Marşı", "Tarihi Çevir", "Mehterhane-i Hakani Marşı", "Ordu Marşı" ve "Hücum Marşı"nın da arasında bulunduğu bir repertuvarı seslendirdi.