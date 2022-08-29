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Metropolis Antik Kenti'nde yeni bulgu: 1800 yıllık yapı bulundu

Haberler - Anadolu Ajansı | 29.08.2022 - 12:35

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde geometrik desenlerle süslü mozaiklerin yer aldığı kamusal yapı keşfedildi.

Metropolis Antik Kenti'nde yeni bulgu: 1800 yıllık yapı bulundu - 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle Metropolis Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmaları, günümüzden 5 bin yıl önce kurulduğu tahmin edilen kentin tarihine ışık tutuyor.

Metropolis Antik Kenti'nde yeni bulgu: 1800 yıllık yapı bulundu - 2

Antik Çağ kaynaklarında "Ana Tanrıça Kenti" olarak bilinen ve önemli bir ticaret merkezi olan Metropolis'te sürdürülen kazıların son keşfi, milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilmiş bir kamusal yapı oldu.

Metropolis Antik Kenti'nde yeni bulgu: 1800 yıllık yapı bulundu - 3

Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığındaki kazılarda keşfedilen kamusal yapının yaklaşık 500 metrekarelik bölümü gün yüzüne çıkarıldı.

Metropolis Antik Kenti'nde yeni bulgu: 1800 yıllık yapı bulundu - 4

Yapının toplam yüzölçümünün ve 1800 yıl önce hangi amaçla kullanıldığının kazı çalışmaları sonrası netleşmesi bekleniyor.

Metropolis Antik Kenti'nde yeni bulgu: 1800 yıllık yapı bulundu - 5

Prof. Dr. Serdar Aybek, Metropolis Antik Kenti'ndeki 2022 kazı çalışmalarında Roma Dönemi'nde kentin genişlemesine paralel olarak inşa edildiği düşünülen büyük bir kamusal yapıya rastladıklarını aktardı.

Metropolis Antik Kenti'nde yeni bulgu: 1800 yıllık yapı bulundu - 6

Aybek, geometrik bezemeli mozaiklere sahip yapının çok iyi korunmuş bir şekilde bugünlere ulaştığını ifade etti.

Metropolis Antik Kenti'nde yeni bulgu: 1800 yıllık yapı bulundu - 7

Yapının üç basamaklı kesme mermer taştan oluşan bir geçişe sahip olduğunu ifade eden Aybek, iç avlunun da blokaj adını verdikleri taş ve toprak zeminle inşa edildiğini söyledi.

Metropolis Antik Kenti'nde yeni bulgu: 1800 yıllık yapı bulundu - 8

Aybek, kamusal alanın 1800 yıl önce toplumun her kesiminden insan tarafından kullanılmış olduğuna inandıklarını da ifade etti.

Serdar Aybek, kazı alanında yüzeyde hiçbir belirti olmamasına rağmen toprak altında büyük zenginliklerle karşılaştıklarına işaret ederek, "Kültür varlıklarıyla karşılaşmamız bizi Metropolis'e daha fazla bağlıyor. Ve bu güzelliklerin de paylaşılmasını istiyoruz, herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.

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