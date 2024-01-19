Michael Jackson'ın çocukluğunu canlandıracak oyuncu seçildi

"Popun Kralı" Michael Jackson'ın hayatını konu alan film için çalışmalar başladı. 18 Nisan 2025'te vizyona girecek olan filmde Jackson'un çocukluğunu canlandıracak isim belli oldu.

Michael Jackson'ın çocukluğunu canlandıracak oyuncu seçildi - 1

2009’da hayatını kaybeden ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki film için geri sayım başladı. Merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda İlk Gün, Adalet, Tetikçi ve Kral Arthur gibi başarılı filmlere imza atan Antoine Fuqua oturacak.

“Michael" adını taşıyan film 18 Nisan 2025'te vizyona girecek.

N-LIFE HABERLERİ

Michael Jackson'ın çocukluğunu canlandıracak oyuncu seçildi - 2

Filmde, Jackson'on çocukluğunu canlandıracak isim belli oldu.

"Popun Kralı'nı 9 yaşındaki Juliano Krue Valdi canlandıracak.

Michael Jackson'ın çocukluğunu canlandıracak oyuncu seçildi - 3

"KALBİMDE ÇOK ÖZEL BİR YERİ VAR"

Valdi, şarkıcının kardeşleriyle "Jackson 5" olarak ünlendiği dönemdeki sahnelerde rol alacak.

Valdi "Bu fırsat benim için çok değerli çünkü Jackson Popun Kralı ve kalbimde çok özel bir yeri var. 5 yıldır onun şarkılarıyla dans ediyorum. Beni çok özel hissettiriyor. Kendimi onun şarkılarıyla dans ederken çok iyi hissediyorum. Michael Jackson'ın enerjisine bayılıyorum" dedi.

Michael Jackson'ın çocukluğunu canlandıracak oyuncu seçildi - 4

Jackson'ın kostümlerini giyerek dansını taklit eden genç yeteneğin Instagram'da yaklaşık 150 bin takipçisi bulunuyor.

Michael Jackson'ın çocukluğunu canlandıracak oyuncu seçildi - 5

AMCASINI CANLANDIRACAK

Filmde ünlü şarkıcıyı kimin canlandıracağı uzun bir süre merak konusu olmuştu. Şarkıcının 26 yaşındaki yeğeni Jaafar'ın Jackson'a hayat vereceği açıklandı.

Michael Jackson'ın çocukluğunu canlandıracak oyuncu seçildi - 6

İLK BÜYÜK ROLÜ

"Michael" adını taşıyacak filmde amcasını canlandıracak olan Jaafar Jackson, sosyal medya hesabında "Amcam Michael'ın hikayesini ekrana taşımaktan onur duyuyorum. Dünya çapındaki tüm hayranlarla yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Şarkıcının annesi Katherine Jackson ise "Jaafar, oğlumu canlandıracak. Jackson mirasını taşıyacak olmasını görmek harika" dedi.

Jaafar Jackson, şarkıcının ağabeyi Jermaine Jackson'ın oğlu. Çocuk yaştan beri ailenin diğer üyeleri gibi dans eden ve şarkı söyleyen Jaafar, ilk defa bu kadar büyük çaplı bir projede yer alacak. 

Michael Jackson'ın çocukluğunu canlandıracak oyuncu seçildi - 7

Filmin yapımcılığını üstlenen Lionsgate, “Michael” adını taşıyacak filmin ünlü pop ikonunun daha önce hiç bilinmeyen yanlarını yansıtacağını açıkladı.

Film, Jackson’ın unutulmaz sahne performanslarından özel hayatına dair bilgiler sunacak.

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