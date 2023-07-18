Mission: Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm ilk haftasında zirvede (14-16 Temmuz Türkiye gişe rakamları)

Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby'nin olduğu "Görevimiz Tehlike" serisinin devam filmi "Mission: Impossible-Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" gişedeki ilk haftasında zirveye yerleşti. Aksiyon türündeki film ilk haftasında 69 bin 702 kişi tarafından izlendi. İşte 14-16 Temmuz hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler..

Mission: Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm ilk haftasında zirvede (14-16 Temmuz Türkiye gişe rakamları) - 1

10. Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast X)

4.618

N-LIFE HABERLERİ

Mission: Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm ilk haftasında zirvede (14-16 Temmuz Türkiye gişe rakamları) - 2

9. Çılgın Dostum Finnik

4.977

Mission: Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm ilk haftasında zirvede (14-16 Temmuz Türkiye gişe rakamları) - 3

8. Indiana Jones ve Kader Kadranı

5.282

Mission: Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm ilk haftasında zirvede (14-16 Temmuz Türkiye gişe rakamları) - 4

7. Semur 4: Mahşer

5.651

Mission: Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm ilk haftasında zirvede (14-16 Temmuz Türkiye gişe rakamları) - 5

6. Cinnas

5.983

Mission: Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm ilk haftasında zirvede (14-16 Temmuz Türkiye gişe rakamları) - 6

5. Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş

7.407

Mission: Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm ilk haftasında zirvede (14-16 Temmuz Türkiye gişe rakamları) - 7

4. Elemental: Doğanın Güçleri

10.783

Mission: Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm ilk haftasında zirvede (14-16 Temmuz Türkiye gişe rakamları) - 8

3. Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı

14.298

Mission: Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm ilk haftasında zirvede (14-16 Temmuz Türkiye gişe rakamları) - 9

2. Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi

28.415

Mission: Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm ilk haftasında zirvede (14-16 Temmuz Türkiye gişe rakamları) - 10

1. Mission: Impossible-Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm

69.702

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