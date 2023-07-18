Mission: Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm ilk haftasında zirvede (14-16 Temmuz Türkiye gişe rakamları)
Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby'nin olduğu "Görevimiz Tehlike" serisinin devam filmi "Mission: Impossible-Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" gişedeki ilk haftasında zirveye yerleşti. Aksiyon türündeki film ilk haftasında 69 bin 702 kişi tarafından izlendi. İşte 14-16 Temmuz hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler..
10. Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast X)
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