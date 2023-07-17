Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'den rekor açılış (14-16 Temmuz 2023 ABD gişesi)
Görevimiz Tehlike serisinin yeni filmi "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma - Birinci Bölüm" ilk hafta sonunda 56 milyon dolar hasılat elde ederek ABD'de gişe lideri oldu. Çarşamba günü vizyona giren filmin ilk beş günlük hasılatı 80 milyon dolar oldu. "Ölümcül Hesaplaşma" böylece, ilk beş gününde 78,8 milyon dolar kazanan "Görevimiz Tehlike 2"yi geride bırakarak serinin en başarılı filmi olarak kendi rekorunu kırdı. İşte 14-16 Temmuz hafta sonunda ABD'de en çok seyredilenler...
10. Küçük Deniz Kızı
2,4 milyon dolar