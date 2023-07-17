Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'den rekor açılış (14-16 Temmuz 2023 ABD gişesi)

Görevimiz Tehlike serisinin yeni filmi "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma - Birinci Bölüm" ilk hafta sonunda 56 milyon dolar hasılat elde ederek ABD'de gişe lideri oldu. Çarşamba günü vizyona giren filmin ilk beş günlük hasılatı 80 milyon dolar oldu. "Ölümcül Hesaplaşma" böylece, ilk beş gününde 78,8 milyon dolar kazanan "Görevimiz Tehlike 2"yi geride bırakarak serinin en başarılı filmi olarak kendi rekorunu kırdı. İşte 14-16 Temmuz hafta sonunda ABD'de en çok seyredilenler...

Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'den rekor açılış (14-16 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 1

10.  Küçük Deniz Kızı

2,4 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'den rekor açılış (14-16 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 2

9. Joy Ride

2,6 milyon dolar

Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'den rekor açılış (14-16 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 3

8. Büyü de Gel

3,3 milyon dolar

Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'den rekor açılış (14-16 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 4

7. Transformers: Canavarların Yükselişi

3,4 milyon dolar

Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'den rekor açılış (14-16 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 5

6. Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş

6,1 milyon dolar

Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'den rekor açılış (14-16 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 6

5. Elemental: Doğanın Güçleri

8,7 milyon dolar

Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'den rekor açılış (14-16 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 7

4. Indiana Jones ve Kader Kadranı

12 milyon dolar

Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'den rekor açılış (14-16 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 8

3.  Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı

13 milyon dolar

Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'den rekor açılış (14-16 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 9

2.  Sound of Freedom

27 milyon dolar

Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'den rekor açılış (14-16 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 10

1. Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm

56 milyon dolar

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