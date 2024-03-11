Nasıl "En İyi Film" seçildi? 7 Oscar kazanan Oppenheimer hakkında bilmeniz gereken her şey

BARBIE REKABETİ

Her ne kadar rakip olsalar da iki filmin gişede yarattığı etki ve sinemaseverlerin salonları doldurması "yılın sinema olayı" olarak nitelendirildi. Hatta iki film arasında akla gelmeyecek bağlantılar bile ortaya çıktı.

"Barbenheimer" etkisinin yansıması olarak özel tasarım tişörtler, posterler hazırlandı. Barbie filmine pembe giyerek gidenler, Oppenheimer'ın şapkasını takarak atom bombasının yapılışını izledi.

Film, dünya çapında "Barbie" ve "Süper Mario Kardeşler Filmi"nin hemen ardından gelerek 2023'ün en çok kazanan üçüncü filmi oldu.