Nasıl "En İyi Film" seçildi? 7 Oscar kazanan Oppenheimer hakkında bilmeniz gereken her şey

Hollywood dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri dün sahiplerini buldu. Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Oppenheimer 7 ödül kazanarak zirveye yerleşti. Peki tüm ödülleri silip süpüren Oppenheimer'ı "En İyi Film" yapan neydi? İşte Atom bombasının icadını konu alan 7 Oscar'lı Oppenheimer'a dair merak edilenler...

Nasıl "En İyi Film" seçildi? 7 Oscar kazanan Oppenheimer hakkında bilmeniz gereken her şey - 1

81. Altın Küre Ödülleri'nde sinema dalında En İyi Film dahil beş ödülle başı çeken "Oppenheimer", Oscar'a da tam 13 dalda aday gösterildi.

Dün gece düzenlenen Oscar Ödülleri'nde, Oppenheimer tam 7 ödül kazandı.

En İyi Film, Yönetmen, Erkek Oyuncu, Yardımcı Erkek Oyuncu, Görüntü Yönetimi,Orijinal Film Müziği, Kurgu Ödülleri'ni kazanan Oppenheimer, gecenin en çok ödül kazanan yapımı oldu.

OSCAR KAZANANLAR LİSTESİ

N-LIFE HABERLERİ

Nasıl "En İyi Film" seçildi? 7 Oscar kazanan Oppenheimer hakkında bilmeniz gereken her şey - 2

KAZANANI AÇIKLARKEN TEREDDÜT ETTİ

Sahneye En iyi Film kategorisinin kazananı açıklamak için çıkan Al Pacino'nun gecenin en merakla beklenen anındaki tavrı, sosyal medyada viral oldu. Pacino'nun "Oppenheimer" derken tereddüt etmesi bu coşkulu ana gölge düşürdü.

İşte Christopher Nolan'a ilk Oscar'ını kazandıran film hakkında merak edilen her şey...

Nasıl "En İyi Film" seçildi? 7 Oscar kazanan Oppenheimer hakkında bilmeniz gereken her şey - 3

GİŞE BAŞARISI

Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın yer aldığı "Oppenheimer" filmi gişede büyük bir başarıya imza attı.

Film, Freddie Mercury biyografisi "Bohemian Rhapsody"yi geride bırakarak tüm zamanların en çok kazanan biyografi filmi oldu.

Öte yandan 181 dakikalık uzunluğuyla dikkat çeken "Oppenheimer", uluslararası gişede en çok kazanan Christopher Nolan filmi olmayı da başardı.

Film aynı zamanda 17 yaş üstüne hitap eden filmler kategorisinde tüm zamanların en yüksek hasılatını elde eden 2. film oldu.

Nasıl "En İyi Film" seçildi? 7 Oscar kazanan Oppenheimer hakkında bilmeniz gereken her şey - 4

BARBENHEIMER NEDİR?

Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın yer aldığı Oppenheimer ile Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu Barbie filminin gişede yarattığı etkiye "Barbenheimer" denilmişti.

Tarz ve hikayesiyle birbirinden oldukça farklı olan iki yapım 21 Temmuz'da vizyona girmiş ve gişede kıyasıya bir mücadele yaşanmıştı.

Nasıl "En İyi Film" seçildi? 7 Oscar kazanan Oppenheimer hakkında bilmeniz gereken her şey - 5

BARBIE REKABETİ

Her ne kadar rakip olsalar da iki filmin gişede yarattığı etki ve sinemaseverlerin salonları doldurması "yılın sinema olayı" olarak nitelendirildi. Hatta iki film arasında akla gelmeyecek bağlantılar bile ortaya çıktı.

"Barbenheimer" etkisinin yansıması olarak özel tasarım tişörtler, posterler hazırlandı. Barbie filmine pembe giyerek gidenler, Oppenheimer'ın şapkasını takarak atom bombasının yapılışını izledi.

Film, dünya çapında "Barbie" ve "Süper Mario Kardeşler Filmi"nin hemen ardından gelerek 2023'ün en çok kazanan üçüncü filmi oldu.

Nasıl "En İyi Film" seçildi? 7 Oscar kazanan Oppenheimer hakkında bilmeniz gereken her şey - 6

AYNI EKİPLE ÇALIŞMAYI TERCİH EDİYOR

Daha çok pek çok başarılı yapıma imza atan Nolan'ın filmde çalıştığı isimler genelde çok değişmiyor.

Yapımcı olan eşi Emma Thompson ile çalışan Nolan bu filmde de Interstellar'da da olduğu gibi bilim insanlarıyla çalıştı.

Tenet'in müziklerine imza atan Ludwig Göransson ise Oppenheimer'ın unutulmaz müziklerine imza attı.

Görüntü yönetiminde ise yine yönetmenin vazgeçemediği Hoyte Van Hoytema bulunuyor.

Nasıl "En İyi Film" seçildi? 7 Oscar kazanan Oppenheimer hakkında bilmeniz gereken her şey - 7

OPPENHEIMER KİMDİR?

Peki filme konu alan Oppenheimer kimdir? 

Julius Robert Oppenheimer 22 Nisan 1904 tarihinde dünyaya geldi. Oppenheimer, 1925'de Harvard Üniversitesi'nden lisans derecesi ve 1927'de Almanya'da Göttingen Üniversitesi'nden doktora aldı. Diğer kurumlardaki araştırmalarının ardından Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nin fizik bölümüne katıldı ve 1936'da profesör oldu.

Moleküler dalga fonksiyonları için Born-Oppenheimer Yaklaşımı, elektron ve pozitron teorisi üzerine çalışmalar, nükleer füzyonda Oppenheimer-Phillips süreci ve kuantum tünellemesinin ilk tahmini gibi kuantum mekaniği ve nükleer fizik alanındaki başarılar da dâhil olmak üzere teorik fiziğe önemli katkılarda bulundu.

Öğrencileriyle birlikte nötron yıldızları ve kara delikler teorisine, kuantum alan teorisine ve kozmik ışınların etkileşimlerine de katkıda bulundu.

Nasıl "En İyi Film" seçildi? 7 Oscar kazanan Oppenheimer hakkında bilmeniz gereken her şey - 8

TARİHE GEÇTİ

Oppenheimer 1942'de Manhattan Projesi'nde çalışmak üzere işe alındı ve 1943'te, Alman nükleer silah programının başlamasından dört yıl sonra, ilk nükleer silahları geliştirmekle görevlendirilen New Mexico'daki Los Alamos Laboratuvarı'nın direktörlüğüne atandı.

16 Temmuz 1945'te ilk atom bombasının Trinity testinde hazır bulundu. Ağustos 1945'te bu silahlar Japonya'da Hiroşima ve Nagazaki'nin bombalanmasında kullanıldı ve bu olay nükleer silahların silahlı bir çatışmada kullanıldığı tek olay olarak tarihe geçti.

Nasıl "En İyi Film" seçildi? 7 Oscar kazanan Oppenheimer hakkında bilmeniz gereken her şey - 9

NOLAN İLK OSCAR'INI KAZANDI

Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen Nolan, süper kahraman filminden bilim kurguya pek çok farklı türde filme imza attı.

İngiliz yönetmen ilk Oscar'ını Oppenheimer filmi ile kazandı.

EN İYİ CHRISTOPHER NOLAN FİLMLERİ

Nasıl "En İyi Film" seçildi? 7 Oscar kazanan Oppenheimer hakkında bilmeniz gereken her şey - 10

NASIL OPPENHEIMER OLDU?

Oppenheimer filminin başrolü Cillian Murphy, yönetmen Christopher Nolan'ın kendisine yazdığı notu açıklamıştı.

İrlandalı aktör, notta "Sevgili Cillian. Sonunda seni başrolde görmek için bir şans... Sevgiler, Chris" ifadelerinin yer aldığını gösterdi.

Ünlü isim, "Chris'e hem açıkça hem de özel olarak her zaman şunu söyledim: Eğer müsait olursam ve bir filmde oynamamı istersen, ben varım. Rolün büyüklüğü gerçekten umurumda değil. Ama içten içe, gizlice onun için bir başrol oynamaya can atıyordum" dedi.

Murphy, "Çok abartısız ve mütevazı biri. Chris son derece İngiliz tavrıyla sadece 'Dinle, Oppenheimer hakkında bir senaryo yazdım. Benim Oppenheimer'ım olmanı istiyorum' dedi" diye anlattı.

Nasıl "En İyi Film" seçildi? 7 Oscar kazanan Oppenheimer hakkında bilmeniz gereken her şey - 11

BİRLİKTE 6. FİLMLERİ

Murphy sözlerine "Chris'le bu işe girerken kendimi güvende hissettim. Yaratıcı ve profesyonel anlamda hayatıma derin bir etkisi oldu. Bana çok ilginç roller teklif etti ve hepsini gerçekten zorlayıcı buldum. Ve onun setlerinde olmayı çok seviyorum" diye devam etti.

Oppenheimer filmi; daha önce Dunkirk, Başlangıç (Inception) ve üç Batman filminde birlikte çalışan Nolan ile Murphy'nin 6. filmi olma özelliğini de taşıyor.

Nasıl "En İyi Film" seçildi? 7 Oscar kazanan Oppenheimer hakkında bilmeniz gereken her şey - 12

ÖVGÜ YAĞDI

21 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak olan film, birçok eleştirmenden övgü toplamıştı. İşte övgülerden birkaçı...

OPPENHEIMER...inanılmaz bir film. Akla gelen kelime 'korkutucu'. Nolan çekici en şaşırtıcı, sarsıcı şekilde yere indirene kadar, durmadan tempolu,  ayrıntılı, karmaşık bir tarihsel drama inşa ediyor ve inşa ediyor ve inşa ediyor." - Bilge Ebiri, Vulture

"Oyuncu kadrosu genel olarak inanılmaz... Ludwig Göransson'ın müziği başlı başına bir başyapıt." - Gregory Ellwood, The Playlist

"Christopher Nolan imzalı Oppenheimer, gerçekçi ve öz bir adaptasyon olması, Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon ve diğer oyuncuların performanslarıyla gerçek bir başarı örneği." - Lindsey Bahr, Associated Press.

"Tamamen OPPENHEIMER'a kapılmış durumdayım, kısmen bomba hakkında, çoğunlukla da ne kadar kadere mahkum olduğumuz hakkında yoğun, sesli, gergin bir film." - Jonathan Dean, Sunday Times

"Oppenheimer çok güçlü. Cillian Murphy'nin kusursuz, ödüle layık performansı ise bir üst seviye. Bu zengin kadrodaki her oyuncu, oyununun zirvesinde. Christopher Nolan'ın unutulmaz eseri dikkat çekici ve Hoyte van Hoytema'nın vizyonunu gerçekleştirmesi nefes kesici." - Simon Thompson, Forbes

Nasıl "En İyi Film" seçildi? 7 Oscar kazanan Oppenheimer hakkında bilmeniz gereken her şey - 13

YILDIZ KADRO

Hollywood'un usta oyuncularıyla çalışman Nolan, Oppenheimer da seviyeyi bir üst seviyeye taşııdı.

Filmin neredeyse her sahnesinde tanıdık bir oyuncu görmek mümkündü.

Filmin kadrosunda Matt Damon, Josh Harnett, Gary Oldman, Florence Pugh, Jason Clarke, Casey Affleck, Jack Quaid, Benny Safdie, Kenneth Branagh, Dane DeHaan, Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr. ve daha birçok yıldız isim yer aldı.

DAHA FAZLA GÖSTER