Nasıl "En İyi Film" seçildi? 7 Oscar kazanan Oppenheimer hakkında bilmeniz gereken her şey
Hollywood dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri dün sahiplerini buldu. Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Oppenheimer 7 ödül kazanarak zirveye yerleşti. Peki tüm ödülleri silip süpüren Oppenheimer'ı "En İyi Film" yapan neydi? İşte Atom bombasının icadını konu alan 7 Oscar'lı Oppenheimer'a dair merak edilenler...
81. Altın Küre Ödülleri'nde sinema dalında En İyi Film dahil beş ödülle başı çeken "Oppenheimer", Oscar'a da tam 13 dalda aday gösterildi.
Dün gece düzenlenen Oscar Ödülleri'nde, Oppenheimer tam 7 ödül kazandı.
En İyi Film, Yönetmen, Erkek Oyuncu, Yardımcı Erkek Oyuncu, Görüntü Yönetimi,Orijinal Film Müziği, Kurgu Ödülleri'ni kazanan Oppenheimer, gecenin en çok ödül kazanan yapımı oldu.