Notre Dame Katedrali'nin restorasyonu bu yılın sonunda tamamlanıyor
Fransa'nın başkenti Paris'te 15 Nisan 2019'da çıkan yangında hasar gören kentin tarihi simgelerinden Notre Dame Katedrali'ndeki restorasyon çalışmalarının bu yıl tamamlanması hedefleniyor.
2019'daki yangından önce her sene yaklaşık 14 milyon turistin ziyarette bulunduğu Notre Dame Katedrali'ndeki restorasyon çalışmaları 5 yıldır devam ediyor.
Temeli 1163'te atılan ve tamamlanması 3 asır süren katedralin yangından sonra başlatılan restorasyonunun bu yılın sonunda bitirilmesi planlanıyor.
Fransa'da en çok ziyaret edilen tarihi yapılardan olan katedralin 8 Aralık'ta kapılarını yeniden ziyarete açması öngörülüyor.