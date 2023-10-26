Nuh'un Gemisi'ne ait olduğuna inanılan kalıntılar 5500-3000 yıl öncesine dayanıyor
Doğubayazıt ilçesinde, Nuh'un Gemisi kalıntılarının olduğuna inanılan alandan alınan kaya ve toprak numunelerinin ilk sonuçları çıktı. Sonuçlara göre, bölgede milattan önce 5500 ve 3000 yılları arasındaki dönemden itibaren insan faaliyetlerinin olduğu belirlendi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin haritasını çizmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçakla bölgede uçuş yapan harita mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar'ın 11 Eylül 1959'da Doğubayazıt ilçesinin Telçeker ve Üzengili köyleri arasındaki arazide keşfettiği, Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntılar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.