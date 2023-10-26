Nuh'un Gemisi'ne ait olduğuna inanılan kalıntılar 5500-3000 yıl öncesine dayanıyor

Her geçen yıl artan toprak kayması tehdidinde olan kalıntıda, dev yarıklar oluştu. Toprak kayması nedeniyle yapısında bozulmalar oluşan kalıntıda bilimsel araştırmalar için AİÇÜ ile İTÜ arasında yapılan iş birliğiyle 'Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Araştırma Ekibi' kuruldu.

Akademik iş birliği protokolü kapsamında oluşturulan ekip, geçen yıl aralık ayında bölgede ilk çalışmasını yaptı. Aralarında jeofizik, kimya, jeoarkeoloji araştırmalarında uzman akademisyenlerin bulunduğu grup, bölgedeki incelemelerinde toprak ve kaya parçalarından oluşan çok sayıda numune topladı. Kalıntılardan alınan numuneler incelenmek üzere İTÜ laboratuvarlarına gönderildi.