Nuri Bilge Ceylan'a Ahlat Ağacı filminde "esere tecavüz" cezası

filmde kullanılan bu metin, senaryoyu kaleme alan Ceylan tarafından yazılmamış, Varlık dergisinin 1271. sayısında ve Edebiyatın Taşradan Mektubu kitabında yer alan “Su Katılmamış Taşralı” metni kullanılmıştı. Eserin yazarı Polat Onat, filmde kendi eserinin, kendisinden izin alınmadan kullanıldığını tespit ettiğinde, filmin yönetmeni ve senaristi Nuri Bilge Ceylan ile filmin yapım şirketi Zeyno Film'e 40 bin TL’lik dava açmıştı.