Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz açıklaması: Aşağılanan ben oldum

Bir dönem çok yakın arkadaş olan Türk Sineması'nın iki önemli yönetmeni olan Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'un uzun yıllardır görüşmediği biliniyor.

Kulislerde bu küslüğün nedenin bir "intihal" olduğu konuşuluyor.