Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz açıklaması: Aşağılanan ben oldum

Kuru Otlar Üstüne filminin yönetmeni Cannes ödüllü Nuri Bilge Ceylan, Üç Maymun filminin çalıntı olduğuyla ilgili iddialar hakkında ilk kez konuştu

Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz açıklaması: Aşağılanan ben oldum - 1

Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar'a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandıran Kuru Otlar Üstüne filmiyle bu yıl sık sık gündeme gelen Cannes ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, yönetmen Zeki Demirkubuz ile arasında uzun yıllardır devam eden intihal tartışmasıyla ilgili ilk kez konuştu.

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Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz açıklaması: Aşağılanan ben oldum - 2

Bir dönem çok yakın arkadaş olan Türk Sineması'nın iki önemli yönetmeni olan Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'un uzun yıllardır görüşmediği biliniyor.

Kulislerde bu küslüğün nedenin bir "intihal" olduğu konuşuluyor.

Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz açıklaması: Aşağılanan ben oldum - 3

Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü kazandığı Üç Maymun filmini Zeki Demirkubuz'un senaryosundan çaldığı iddia ediliyor.

Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz açıklaması: Aşağılanan ben oldum - 4

2008 yapımı filmin ardından araları açılan ve bugüne kadar bu konuda hiç açıklama yapmayan ikiliden Ceylan sessizliğini bozdu.

Ceylan'ın 2014'te Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazandığı "Kış Uykusu" filminin kitabı Doğan Kitap tarafından yayımlandı. Ceylan, kitapta "Üç Maymun" filmini Zeki Demirkubuz'un senaryosundan intilalle çektiği iddiasına yanıt verdi.

Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz açıklaması: Aşağılanan ben oldum - 5

"BENCE ÇOK AYIP EDİYOR"

Zeki Demirkubuz'un gerçeği bildiğini belirten yönetmen "Öyle bir şey yok ama nedense öyle bir şey varmış gibi bir izlenim yaratmayı tercih ediyor. Bence çok ayıp ediyor. Bunca yıl arkadaşlık ettik, birbirimize ne yardımlar ettik sonuçta" ifadelerini kullandı.

Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz açıklaması: Aşağılanan ben oldum - 6

"AŞAĞILANAN BEN OLDUM"

Ceylan açıklamasını "Yıllar sonra yaptığı bir söyleşide 'Üç Maymun' filmini seyretmediğini de söylemiş üstelik. İnsan izlemediğini iddia ettiği bir film için nasıl böyle şeyler ima eder? Bilmiyorum. Evet, aşağılanan ben oldum belki burada ama aşağılık olan kesinlikle ben değilim" sözleriyle bitirdi.

Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasındaki soğukluk iki ismin çektiği filmlere de yansımıştı.

Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz açıklaması: Aşağılanan ben oldum - 7

Demirkubuz'un Yeraltı filmindeki ünlü yemek sahnesinde Engin Günaydın'ın canlandırdığı baş karakter, karşısında duran ödüllü yazarın kendi fikirlerini çaldığını yüzüne karşı söylüyordu.

Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz açıklaması: Aşağılanan ben oldum - 8

Ceylan'ın 2018 yapımı Ahlat Ağacı filminde de Serkan Keskin'in canlandırdığı yazar ile Doğu Demirkol'un canlandırdığı ana karakter arasındaki uzun tartışmanın bu sahneye cevap olduğu ileri sürülüyordu

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