Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz açıklaması: Aşağılanan ben oldum
Kuru Otlar Üstüne filminin yönetmeni Cannes ödüllü Nuri Bilge Ceylan, Üç Maymun filminin çalıntı olduğuyla ilgili iddialar hakkında ilk kez konuştu
Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar'a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandıran Kuru Otlar Üstüne filmiyle bu yıl sık sık gündeme gelen Cannes ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, yönetmen Zeki Demirkubuz ile arasında uzun yıllardır devam eden intihal tartışmasıyla ilgili ilk kez konuştu.