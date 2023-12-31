Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a son söz: Hiçbir kanıtı olmayan bir sürü hayal ürünü iddiayla uğraşmak kolay değilmiş
İki ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasındaki polemikte, son sözü Nuri Bilge Ceylan söyledi. "Bir algı oluşturmaya yönelik hiçbir kanıtı olmayan bir sürü hayal ürünü iddiayla uğraşmak kolay değilmiş" diyen Ceylan, bundan sonra yeni bir yanıt vermeyeceğini, böyle bir gereklilik doğarsa da buna mahkeme yoluyla devam edeceğini belirtti.
Bir dönem iki yakın arkadaş olan Türk sinemasının iki önemli yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'un uzun yıllardır süren küslüğü 2023'ün son günlerine damgasını vuran polemikle yeniden gündeme geldi.
Zeki Demirkubuz'un televizyon yayınında, Nuri Bilge Ceylan hakkında söylediği zehir zemberek sözlere, Ceylan'ın X (Twitter) platformundaki üç yıllık mesaj yazmama orucunu bozarak yanıt vermesi, arkasından Demirkubuz'dan tekrar bir yorum şeklinde polemik devam etti.
Karşılıklı açıklamada son sözü şimdilik Nuri Bilge Ceylan söyledi. X üzerinden uzun bir mesaj paylaşan ünlü yönetmen, sözlerine "Bir algı oluşturmaya yönelik hiçbir kanıtı olmayan bir sürü hayal ürünü iddiayla uğraşmak kolay değilmiş" ifadesiyle başladı.