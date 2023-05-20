Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" film ekibi Cannes'da

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında "Kuru Otlar Üstüne" filminin gösterimi yapıldı. Gösterime filmin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ve oyuncular katıldı.
Dünkü gösterimde filmin 11 dakika ayakta alkışlanmasının ardından bugün de ekip basının karşısına geçti.
"Kuru Otlar Üstüne", bu yıl 76’ncı düzenlenen Cannes Film Festivali'nin Ana Yarışma kategorisinde yarışacak.
Film, Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanıyor.
Filmde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam, Nalan Kuruçim rol aldı.
Nuri Bilge Ceylan, 2014’te "Kış Uykusu" filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanmış, "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Uzak" ve "Üç Maymun" filmleriyle ise Cannes Film Festivali’nden ödüllerle dönmüştü.