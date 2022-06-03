Ölümünün 59. yılında fotoğraflarla Nazım Hikmet

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Bugün usta yazar Nazım Hikmet'in 59. ölüm yıldönümü... İşte Çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden biri olan Nazım Hikmet hakkında bilgiler ve fotoğraflar...

Ölümünün 59. yılında fotoğraflarla Nazım Hikmet - 1

15 Ocak 1902 yılında doğan Nazım Hikmet, 61 yaşında hayata veda etti. Çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden biri olan Nazım Hikmet, "romantik komünist" ve "romantik devrimci" olarak tanımlandı hayatı boyunca. Siyasi düşünceleri yüzünden defalarca tutuklandı ve yetişkin yaşamının büyük bölümünü hapiste ya da sürgünde geçirdi. Şiirleri elliden fazla dile çevrildi, eserleri birçok ödül aldı.

Ölümünün 59. yılında fotoğraflarla Nazım Hikmet - 2

Akademisyen Mahir Aslan ve gazeteci Sonat Kerem, Nazım Hikmet’in 1954 yılında ziyaret ettiği Kiev’de çekilen fotoğraflarını ortaya çıkardı.

Ölümünün 59. yılında fotoğraflarla Nazım Hikmet - 3

Kiev’deki Ukrayna Devlet Arşivi’nde bulunan fotoğraflarda Nazım Hikmet, Kiev Garı’nda şair ve yazar dostları ve kendisini karşılamaya gelen insanlarla beraber görülüyor.

Ölümünün 59. yılında fotoğraflarla Nazım Hikmet - 4

Hikmet, Ukrayna’nın Rusya ile birleşmesinin 300’üncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere 1954 Mayıs’ında Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret etmişti.

Ölümünün 59. yılında fotoğraflarla Nazım Hikmet - 5

Hikmet’in aynı gün farklı açıdan çekilen başka bir fotoğrafı, 1995 yılında hayatını kaybeden Ukraynalı yazar Oles Gonçar’ın özel arşivinden geçen sene çıkmıştı.

Ölümünün 59. yılında fotoğraflarla Nazım Hikmet - 6

Şiirleri yasaklanan ve yaşamı boyunca yazdıkları yüzünden 11 ayrı davadan yargılanan Nazım Hikmet; İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yılı aşkın süre yatmıştı.

Ölümünün 59. yılında fotoğraflarla Nazım Hikmet - 7

3 Haziran 1963 sabahı saat 06:30'da gazetesini almak üzere ikinci kattaki dairesinden apartman kapısına yürümüş ve gazetesine uzanırken geçirdiği kalp krizi sonucunda Moskova'da hayatını kaybetmişti.

Ölümünün 59. yılında fotoğraflarla Nazım Hikmet - 8

Ölümü sonrası 61 yaşındaki hayatını kaybeden Hikmet'in mezarı ünlü Novodeviçi Mezarlığı'na (Новодевичье кладбище) defnedildi. Mezar taşı siyah bir granitten olup meşhur şiirlerinden biri olan rüzgâra karşı yürüyen adam figürü taş üzerinde ebedileştirildi.

Ölümünün 59. yılında fotoğraflarla Nazım Hikmet - 9

Hikmet'in 2008 yılının ilk günlerinde, eşi Piraye'nin torunu Kenan Bengü tarafından Piraye'nin evrakları arasında “Dört Güvercin” adında bir şiiri ve üç adet tamamlanmamış roman taslağı bulunmuştu.

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