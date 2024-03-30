Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan'a şövalyelik ünvanı verilecek

Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen Christopher Nolan'ın Oppenheimer filmi Oscar'dan 7 ödülle ayrıldı. Rekor üstüne rekor kıran filmin yönetmeni Christopher Nolan'a şövalyelik ünvanı verilecek.

Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan'a şövalyelik ünvanı verilecek - 1

NOLAN İLK OSCAR'INI KAZANDI

Hollywood dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri'nde Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Oppenheimer 7 ödül kazanarak zirveye yerleşti.

Prestij, Inception, Kara Şövalya ve Interstellar gibi filmlerle tanınan yönetmen Nolan, kariyeri boyunca süper kahraman filminden bilim kurguya pek çok farklı türde filme imza attı. İngiliz yönetmen ilk Oscar'ını Oppenheimer filmi ile kazandı.

EN İYİ CHRISTOPHER NOLAN FİLMLERİ

N-LIFE HABERLERİ

Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan'a şövalyelik ünvanı verilecek - 2

EŞİNE DE ÜNVAN VERİLECEK

Ünlü yönetmene İngiltere tarafından şövalyelik ünvanı verilecek. Nolan artık, "Sir Christopher Nolan" olarak anılacak

Yönetmenin eşi Emma Thomas, Nolan'ın çoğu filminin yapımcılığını üstlendi ve çift uzun bir süredir her projede birlikte çalışıyor. Çiftin Syncopy adında bir film prodüksiyon şirketi var.

Thomas'a da sinema sektörüne katkılarından dolayı "dame" ünvanı verilecek.

Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan'a şövalyelik ünvanı verilecek - 3

Elton John, Anthony Hopkins, Kevin Spacey, Paul McCartney, Patrick Stewart, Angelina Jolie, Judi Dench ve pek çok ünlü isme şövalyelik ünvanı verildi.

Çiftin onurlandırılacağı tören normalde Buckingham Sarayı'nda gerçekleşiyor ancak kanser tedavisi gören Kral Charles bir süredir gözlerden uzak.

University College London'da (Londra Üniversitesi Akademisi) tanışan çift 1997'de dünyaevine girdi. 4 çocuğu olan çift, Los Angeles'ta yaşıyor.

Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan'a şövalyelik ünvanı verilecek - 4

"OPPENHEIMER ŞİMDİYE DEK YAPTIĞIM EN BAŞARILI FİLM"

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan Oppenheimer filmi, 181 dakikalık uzunluğuyla Christopher Nolan'ın şimdiye kadar çektiği en uzun yapım.

Empire dergisine konuşan Nolan, "Robert Oppenheimer hakkında üç saatlik bir film yaptım. Yarısı siyah-beyaz olan 18 yaş sınırlı bir filmdi ve 1 milyar dolar kazandı" dedi.

Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan'a şövalyelik ünvanı verilecek - 5

İngiliz yönetmen "İşin en çılgın tarafı, Oppenheimer şimdiye kadar yaptığım en başarılı film. 20 senedir film çekiyorum ve Oppenheimer, İngiltere'de en çok kazanan filmim oldu. Bu yüzden, kendi deneyimimden yola çıkarak, sinema sektörünün geldiği noktadan çok memnunum diyebilirim. Tabii diğer filmlerin gişedeki başarısı ve seyircilerin salonlara geri dönmesi de bu görüşümde etkili oldu" dile getirdi.

DAHA FAZLA GÖSTER