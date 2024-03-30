Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan'a şövalyelik ünvanı verilecek
Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen Christopher Nolan'ın Oppenheimer filmi Oscar'dan 7 ödülle ayrıldı. Rekor üstüne rekor kıran filmin yönetmeni Christopher Nolan'a şövalyelik ünvanı verilecek.
NOLAN İLK OSCAR'INI KAZANDI
Hollywood dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri'nde Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Oppenheimer 7 ödül kazanarak zirveye yerleşti.
Prestij, Inception, Kara Şövalya ve Interstellar gibi filmlerle tanınan yönetmen Nolan, kariyeri boyunca süper kahraman filminden bilim kurguya pek çok farklı türde filme imza attı. İngiliz yönetmen ilk Oscar'ını Oppenheimer filmi ile kazandı.