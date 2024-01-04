Oscar Ödülleri'nde değişiklik: "Barbie" yeterince özgün değil mi?

Akademi, daha önce var olan karakterleri konu alan filmleri "Uyarlama Senaryo" kategorisine dahil etmişti. Mattel oyuncağı olan Barbie ve Ken'in beyazperdeye taşınmadan önce de biliniyor olmasının, bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.

1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşan ilk kadın yönetmen olan Greta Gerwig, daha önce üç kez Oscar'a aday gösterildi.



Oscar Adayları 23 Ocak'ta yayınlanacak.