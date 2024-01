Oscar Ödülleri'nde değişiklik: "Barbie" yeterince özgün değil mi?

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak. 96’ncısı düzenlecek olan Oscar Ödülleri’nin sunucusu ABD’li ünlü talk şov sunucusu Jimmy Kimmel olacak.

Geçtiğimiz yıl "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filminin 7 ödül kazandığı gecede unutulmaz anlar yaşandı. Rihanna'nın ilk Oscar performansı, Jimmy Kimmel'ın Will Smith'in tokatına yaptığı gönderme ve daha birçok unutulmaz an geceye damga vurdu.





2024 OSCAR ÖDÜLLERİ KISA LİSTESİ AÇIKLANDI