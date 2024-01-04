Oscar Ödülleri'nde değişiklik: "Barbie" yeterince özgün değil mi?

Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu. Oscar Ödülleri'nde kısa listeye giren filmin, "Özgün" olarak nitelendirilmeyeceği açıklandı.

Oscar Ödülleri'nde değişiklik: "Barbie" yeterince özgün değil mi? - 1

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak. 96’ncısı düzenlecek olan Oscar Ödülleri’nin sunucusu ABD’li ünlü talk şov sunucusu Jimmy Kimmel olacak.

Geçtiğimiz yıl "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filminin 7 ödül kazandığı gecede unutulmaz anlar yaşandı. Rihanna'nın ilk Oscar performansı, Jimmy Kimmel'ın Will Smith'in tokatına yaptığı gönderme ve daha birçok unutulmaz an geceye damga vurdu.

2024 OSCAR ÖDÜLLERİ KISA LİSTESİ AÇIKLANDI

N-LIFE HABERLERİ

Oscar Ödülleri'nde değişiklik: "Barbie" yeterince özgün değil mi? - 2

Oscar Ödülleri'ni belirleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, En İyi Uluslararası Film ve En İyi Belgesel de dahil 10 dalda kısa listesini açıklamıştı. Greta Gerwig imzalı "Barbie" 5 kategoride listeye girmeyi başardı.

Ancak Barbie'nin yer aldığı kategoriyle ilgili bir değişiklik oldu.

Oscar Ödülleri'nde değişiklik: "Barbie" yeterince özgün değil mi? - 3

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin yazarlar komitesi "Barbie"nin Uyarlama Senaryo kategorisine alınmasına karar verdi.

Film, gündeme geldiği ilk günden beri "Özgün Senaryo" olarak tanımlansa da Greta Gerwig ve eşi Noah Baumbach'ın yazdığı senaryo, "Uyarlama Senaryo" kategorisinde değerlendirilecek.

Oscar Ödülleri'nde değişiklik: "Barbie" yeterince özgün değil mi? - 4

Akademi, daha önce var olan karakterleri konu alan filmleri "Uyarlama Senaryo" kategorisine dahil etmişti. Mattel oyuncağı olan Barbie ve Ken'in beyazperdeye taşınmadan önce de biliniyor olmasının, bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.

1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşan ilk kadın yönetmen olan Greta Gerwig, daha önce üç kez Oscar'a aday gösterildi.

Oscar Adayları 23 Ocak'ta yayınlanacak. 

Oscar Ödülleri'nde değişiklik: "Barbie" yeterince özgün değil mi? - 5

BARBIE HAKKINDA

2023 yılının en çok kazanan filmi Barbie dünya çapında 1 milyar dolar hasılatı aşmayı başardı.

Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor. Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor. Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.

Oscar Ödülleri'nde değişiklik: "Barbie" yeterince özgün değil mi? - 6

BARBENHEIMER FİLMİ RESMEN GELİYOR

Barbie ile atom bombasının yapılışını konu alan Oppenheimer filmleri tek bir evrende buluşuyor: Barbenheimer. Aynı gün vizyona giren gişe rekortmeni filmlerin, tek bir filmde buluşacağı doğrulandı.

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