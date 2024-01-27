Oscar Ödülleri'nde Oppenheimer'ın en büyük rakibi: Zavallılar
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri için adaylar belli oldu. Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 13 adaylıkla en güçlü aday olarak görülse de Emma Stone'un performansıyla adından söz ettiren Poor Things ( Zavallılar) filmi 11 adaylıkla adından söz ettiriyor. Peki atom bombasını yapılış hikayesi mi yoksa modern bir Frankenstein serüveni mi Oscar yarışını kazanacak?
ADAYLAR BELLİ OLDU
Bu yıl 96’ncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Los Angeles'ta düzenlenecek törenin sunuculuğunu yine ünlü talk şov sunucusu Jimmy Kimmel üstlenecek. Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak.
Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 13 adaylık ile zirveye yerleşirken Barbie filmi 8 adaylık elde etti. Emma Stone'un performansıyla adından söz ettiren Poor Things ( Zavallılar) filmi ise 11 adaylıkla Oppenheimer'ı takip etti.