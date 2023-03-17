Oscar tarihine geçen Ke Huy Quan: Hollywood'daki geleceğim konusunda endişeliyim

Hollywood'un "çok beyaz" ve "çeşitliliğe önem vermeyen" yapısına getirilen eleştiriler, sinema sektörünün kalbinde değişimin başlangıcı oldu. Siyahiler ve Asya kökenliler de artık dikkate değer şekilde ödül yarışlarında kendilerine yer bulabiliyor. Bunun son örneği Oscar'da ödülleri silip süpüren 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' (Everything Everywhere All At Once) filmi ve filmin oyuncuları oldu.
2023 Oscar Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan Ke Huy Quan, yine de Hollywood'daki geleceğinden endişeli.
'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' (Everything Everywhere All At Once) filmindeki performansıyla Oscar'a layık görülen 51 yaşındaki Vietnamlı oyuncu, ödülüyle ilgili Variety dergisine verdiği röportajda, kariyeri hakkında konuşurken, endişelerini de dile getirdi.
"Her şey zihnimde çok taze, bu nedenle ilerisi için hala korkuyorum" diyen Ke Huy Quan, "Oscar kazanmış olsam da yarının neler getireceği konusunda içimde büyük bir korku var" ifadesini kullandı.
"Ajansımla konuştum ve bunun bir kerelik bir şey olduğundan endişe duyduğumu söyledim" diyen ünlü aktör, "Bu yollardan daha önce de geçtim ve tarihin tekerrür etmesinden çok korkuyorum. Onlara, 'Her ne yaparsanız yapın ama bunun olmayacağından emin olun' dedim" şeklinde konuştu.
Ke Huy, endişeleri konusunda haksız değil, çünkü kazanmasından sadece birkaç gün önce, kendisine Oscar kazandıran filmin çekimlerini tamamladıktan sonra sağlık sigortasını kaybettiğini açıkladı.
'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' filmi Oscar'da 11 adaylıktan 7'sini kazanarak törenin yıldızı oldu.
Ke Huy Quan, son oyunculuk rolünden yaklaşık 20 yıllık bir aradan sonra 2021'de oyunculuğa geri döndü ve eleştirmenlerce beğenilen bilim kurgu komedi-drama filmi 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda'da çoklu evrende yol alan nazik ve sevgi dolu bir koca olan Waymond Wang rolünü canlandırdı.
Performansı, ona Oscar ve Altın Küre de dahil olmak üzere birçok ödül kazandırdı. Ke Huy , En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü kazanan Asya kökenli iki aktörden biri haline geldi. Diğeri 1985 yılında Oscar'ı kucaklayan Haing S. Ngor'du.
Ke Huy ayrıca Oscar kazanan ilk Vietnam doğumlu aktör olarak sinema tarihine geçti.