Oscar tarihine geçen Ke Huy Quan: Hollywood'daki geleceğim konusunda endişeliyim

Hollywood'un "çok beyaz" ve "çeşitliliğe önem vermeyen" yapısına getirilen eleştiriler, sinema sektörünün kalbinde değişimin başlangıcı oldu. Siyahiler ve Asya kökenliler de artık dikkate değer şekilde ödül yarışlarında kendilerine yer bulabiliyor. Bunun son örneği Oscar'da ödülleri silip süpüren 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' (Everything Everywhere All At Once) filmi ve filmin oyuncuları oldu.

2023 Oscar Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan Ke Huy Quan, yine de Hollywood'daki geleceğinden endişeli.