Oscar tokadı pahalıya patladı! Will Smith'in vakfı kapanıyor

Oscar tarihine bir skandal olarak geçen tokat olayı Will Smith'in peşini bırakmıyor. Oyuncunun eşiyle kurduğu vakıf, düşük bağışlar nedeniyle kapanıyor.

Oscar tokadı pahalıya patladı! Will Smith'in vakfı kapanıyor - 1

94. Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı. Smith, tokat hadisesinin ardından yaptığı açıklamada "Akademinin bana olan güvenine ihanet ettim. Ödül kazananları, harika işlerini kutlama fırsatından mahrum bıraktım" demişti. Smith, "Bu nedenle akademiyi bıraktığını ve kurulun uygun göreceği diğer cezaları da kabul edeceğini" ifade etmişti.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi de Smith'i 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men etmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Oscar tokadı pahalıya patladı! Will Smith'in vakfı kapanıyor - 2

PRESTİJİ SARSILDI

Smith çiftinin kurduğu "The Will And Jada Smith Family Foundation" adlı hayır kurumu kapanıyor.

Hayır kurumu, Hollywood'un güçlü çiftinin sağlık ve sağlıklı yaşam, sanat eğitimi ve sürdürülebilirlik dahil, kendileri için önemli olan konuları savunmaları için mükemmel bir çıkış noktasıydı.

Ancak Will'in imajı, 2022 Oscar'larında Chris Rock'a tokat atmasının ardından ciddi bir darbe aldı. Vergi beyanları, olaydan sonra vakfa bağış yapan yüksek profilli bağışçıların durduğunu ve işletmenin tamamen kapanma sürecinde olduğunu gösteriyor.

Oscar tokadı pahalıya patladı! Will Smith'in vakfı kapanıyor - 3

BAĞIŞLAR DÜŞTÜ

Vergi kayıtlarına göre, vakfın geliri 2020'de 1.760.000 dolardı.

2021'de2.138.660 dolar olan gelir, 2022'de 365.870 dolara düştü.

Oscar tokadı pahalıya patladı! Will Smith'in vakfı kapanıyor - 4

ÇOKTAN KAPANMIŞTI İDDİASI

Vakfa yakın bir kaynak Variety'ye, çiftin 1996'da kurdukları vakfı Oscar tokatından önce kapattığını ve aynı miktarı hayır kurumlarına - sadece özel olarak - vermeye daha çok odaklandığını söyledi.

Smith ailesi ise yorum yapmaktan kaçındı.

Oscar tokadı pahalıya patladı! Will Smith'in vakfı kapanıyor - 5

HALA ÇOK KAZANAN AKTÖRLERDEN

Oscar'larda Rock'a tokat attığı için eleştirilere maruz kalmasına rağmen Smith hâlâ Hollywood'un en çok kazanan aktörlerinden.

Geçen yıl Variety'nin raporuna göre Smith'e hem yakında çıkacak devam filmi "Bad Boys 4" hem de Netflix'in "Fast and Loose" filmi için 25 milyon dolarlık teklifte bulunuldu.

Will And Jada Smith Aile Vakfı'nın 2023 vergi bilgilerinin önümüzdeki aylarda açıklanması planlanıyor.

YENİ FİLMİ BELLİ OLDU

Oscar tokadının ardından prestiji sarsılan Smith, film projelerinde yer almaya devam ediyor. Oscar ödüllü oyuncunun yeni rolü açıklandı. Oyuncu "Sugar Bandits" adlı gerilim türündeki filmde rol alacak. Haberin devamı için tıklayın...

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