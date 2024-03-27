Oscar tokadı pahalıya patladı! Will Smith'in vakfı kapanıyor
Oscar tarihine bir skandal olarak geçen tokat olayı Will Smith'in peşini bırakmıyor. Oyuncunun eşiyle kurduğu vakıf, düşük bağışlar nedeniyle kapanıyor.
94. Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı. Smith, tokat hadisesinin ardından yaptığı açıklamada "Akademinin bana olan güvenine ihanet ettim. Ödül kazananları, harika işlerini kutlama fırsatından mahrum bıraktım" demişti. Smith, "Bu nedenle akademiyi bıraktığını ve kurulun uygun göreceği diğer cezaları da kabul edeceğini" ifade etmişti.
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi de Smith'i 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men etmişti.