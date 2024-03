Oscar tokadı pahalıya patladı! Will Smith'in vakfı kapanıyor

PRESTİJİ SARSILDI

Smith çiftinin kurduğu "The Will And Jada Smith Family Foundation" adlı hayır kurumu kapanıyor.

Hayır kurumu, Hollywood'un güçlü çiftinin sağlık ve sağlıklı yaşam, sanat eğitimi ve sürdürülebilirlik dahil, kendileri için önemli olan konuları savunmaları için mükemmel bir çıkış noktasıydı.

Ancak Will'in imajı, 2022 Oscar'larında Chris Rock'a tokat atmasının ardından ciddi bir darbe aldı. Vergi beyanları, olaydan sonra vakfa bağış yapan yüksek profilli bağışçıların durduğunu ve işletmenin tamamen kapanma sürecinde olduğunu gösteriyor.