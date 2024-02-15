Oscar tokadı unutuldu mu? Will Smith'e yeni roller gelmeye devam ediyor

94. Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı. Smith, tokat hadisesinin ardından yaptığı açıklamada "Akademinin bana olan güvenine ihanet ettim. Ödül kazananları, harika işlerini kutlama fırsatından mahrum bıraktım" demişti. Smith, "Bu nedenle akademiyi bıraktığını ve kurulun uygun göreceği diğer cezaları da kabul edeceğini" ifade etmişti.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi de Smith'i 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men etmişti.

YENİ FİLMİ BELLİ OLDU

Oscar tokadının ardından prestiji sarsılan Smith, film projelerinde yer almaya devam ediyor. Oscar ödüllü oyuncunun yeni rolü açıklandı. Oyuncu "Sugar Bandits" adlı gerilim türündeki filmde rol alacak.