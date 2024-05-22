Osmanlı eserleri açık artırmada: Fatih'in "tılsımlı madalyonu"na verilen teklif kabul edilmedi!

İZNİK ÇİNİLERİ DE SATILDI

Müzayedede 25 santimetreye 25 santimetre ölçülerinde, İznik yapımı olduğu düşünülen 3 çini karodan ilki 12 bin sterline (490 bin lira), ikincisi 14 bin sterline (570 bin lira) ve sonuncusu da 15 bin sterline (613 bin lira) alıcı buldu.

Yine İznik'te yapıldığı tahmin edilen 1575 tarihli 30 santimetre çapındaki çini tabak ise 55 bin sterline (yaklaşık 2,2 milyon lira) satıldı.