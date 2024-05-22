Osmanlı eserleri açık artırmada: Fatih'in "tılsımlı madalyonu"na verilen teklif kabul edilmedi!
Londra'da düzenlenen müzayedede Osmanlı dönemine ait çok sayıda eser satışa konuldu. Bilinen en eski Fatih portresini taşıdığı değerlendirilen bronz madalyon için verilen 1,4 milyon sterlinlik (yaklaşık 57 milyon lira) teklif ise, rezerv fiyatın altında kaldığı gerekçesiyle kabul edilmedi. İşte müzayedede satışa sunulan eserler.
Londra'daki Bonhams Müzayede Evi'nde İslam ve Hint eserlerinin satışa çıkarıldığı açık artırmada Osmanlı dönemine ait çok sayıda eser de alıcısını buldu.
Müzayedenin en önemli parçaları arasında yer alan ve Fatih portresini taşıyan 1450 tarihli madalyon, 900 bin sterlin (yaklaşık 37 milyon lira) başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıktı.