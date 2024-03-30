Oyuncusunu kovan Çığlık 7 filminin kadrosu şekilleniyor

SERİYE GERİ DÖNÜYOR

Barrera'nın kovulması ve Ortega'nın ayrılmasının ardından yapımcıların Scream 7 için Neve Campbell, Courtney Cox ve Patrick Dempsey'i istediği iddia edilmişti. Bu söylentilerin ardından seriye dönen ilk isim belli oldu. Çığlık serisinin ikonik oyuncusu Neve Campbell, yedinci filmde yer alacak.

Sosyal medya hesabında "Sidney Prescott geri döndü" diyerek paylaşım yapan oyuncu, ilk olarak 1996 yapımı Çığlık filminde rol almıştı.

Campbell, bir önceki filmde (Çığlık 6) yer almamıştı. Oyuncu kendisine teklif edilen paradan memnun olduğunu dile getirmiş ve "Bu ücret seriye kazandırdığım değeri yansıtmıyor" demişti.