Oyuncusunu kovan Çığlık 7 filminin kadrosu şekilleniyor

Filistin'e destek veren paylaşımları nedeniyle filmden çıkarılan Melissa Barrera'nın ardından Jenny Ortega da filmden ayrılma kararı almıştı. Tepkilerin odağı olan seriye, Courteney Cox'ın döneceği iddia edildi.

Oyuncusunu kovan Çığlık 7 filminin kadrosu şekilleniyor - 1

"Scream" (Çığlık) serisinin yıldızı, Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, Filistin'e destek mesajı yazmasının ardından Çığlık 7 filminin kadrosundan çıkarıldı. Oyuncunun Filistin'i destekleyen Instagram mesajlarının ardından seriden çıkarıldığı duyuruldu.

N-LIFE HABERLERİ

Oyuncusunu kovan Çığlık 7 filminin kadrosu şekilleniyor - 2

O DA AYRILDI

Barrera ile bir önceki filmde birlikte rol alan ABD'li oyuncu Jenna Ortega da Çığlık 7'de yer almayacağını duyurdu. Wednesday adlı diziyle şöhreti yakalayan Jenna Ortega'nın ayrılma sebebi olarak ise rol arkadaşının filmden çıkarılması gösterildi.

Ancak, Ortega'nın seriden ayrılma sebebinin dünyada fenomen haline gelen Wednesday dizisi olduğu ortaya çıktı.

Oyuncusunu kovan Çığlık 7 filminin kadrosu şekilleniyor - 3

SERİYE GERİ DÖNÜYOR

Barrera'nın kovulması ve Ortega'nın ayrılmasının ardından yapımcıların Scream 7 için Neve Campbell, Courtney Cox ve Patrick Dempsey'i istediği iddia edilmişti. Bu söylentilerin ardından seriye dönen ilk isim belli oldu. Çığlık serisinin ikonik oyuncusu Neve Campbell, yedinci filmde yer alacak.

Sosyal medya hesabında "Sidney Prescott geri döndü" diyerek paylaşım yapan oyuncu, ilk olarak 1996 yapımı Çığlık filminde rol almıştı.

Campbell, bir önceki filmde (Çığlık 6) yer almamıştı. Oyuncu kendisine teklif edilen paradan memnun olduğunu dile getirmiş ve "Bu ücret seriye kazandırdığım değeri yansıtmıyor" demişti.

Oyuncusunu kovan Çığlık 7 filminin kadrosu şekilleniyor - 4

O DA KADROYA DAHİL OLABİLİR

Friends dizisinde Monica karakteriyle tanınan Courteney Cox'ın da seriye döneceği iddia edildi. Variety'nin haberine göre, oyuncu Gale Weathers rolünü yeniden beyazperdeye taşıyacak.

Oyuncusunu kovan Çığlık 7 filminin kadrosu şekilleniyor - 5

Filmin yönetmenliğini, serinin yaratıcı Kevin Williamson üstlenecek.

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