Oyuncusunu kovan Çığlık 7 filminin kadrosu şekilleniyor
Filistin'e destek veren paylaşımları nedeniyle filmden çıkarılan Melissa Barrera'nın ardından Jenny Ortega da filmden ayrılma kararı almıştı. Tepkilerin odağı olan seriye, Courteney Cox'ın döneceği iddia edildi.
"Scream" (Çığlık) serisinin yıldızı, Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, Filistin'e destek mesajı yazmasının ardından Çığlık 7 filminin kadrosundan çıkarıldı. Oyuncunun Filistin'i destekleyen Instagram mesajlarının ardından seriden çıkarıldığı duyuruldu.