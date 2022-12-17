Oyundan uyarlanan en iyi filmler (2022)

Film, Artemis ve askerlerinin inanılmaz güçlere sahip devasa canavarlara karşı hayatta kalma mücadesini konu alıyor.
Dövüşcülerin ölümcül mücadelesini konu alan ve Mortal Kombat isimli video oyunu serisinden sinemaya aktarılan film, 90'lı yıllara damgasını vurmuştu.
Dwayne Johnson'ın başrolünde yer aldığı film, Primatolog olan Davis Okoye ile doğumundan beri bakımıyla ilgilendiği oldukça zeki bir goril ile arasındaki inanılmaz bağı konu alıyor.
Daha önce Angelina Jolie'nin canlandırdığı filmde bu seferde başrolde Alicia Vikander bulunuyor. Film, babasının ortadan kayboluşunun gizemini çözmeyi çalışan Croft'un aksiyon dolu macerasını konu alıyor.
Yıllar sonra yeni bir formatla izleyiciyle buluşan Ölümcül Dövüş serisinin son filmi, MMA dövüşçüsü olan Cole Young'ın fantastik evrendeki mücadelesini konu alıyor.
Jim Carrey'nin seslendirmen olarak rol aldığı film, Kirpi Sonic'in peşine düşen yetkililerden kurtulup, şeytani doktorun elinde bulunan yüzükleri geri almaya çalışmasını konu alıyor.
Ryan Reynolds ve Rita Ora'nın kadrosunda bulunduğu film, insanların ve Pokémonların birlikte yaşadığı Ryme şehrinde geçen komik ve gizemli olayları konu alıyor.
Ünlü video oyun serisinden uyarlanan ikinci film, Sonic'in Dr. Robotnik'in ortağı Knuckes ile birlikte medeniyetleri yok edebilecek güce sahip bir zümrüdü aramak için geri dönmesiyle başlıyor.
Yaşadıkları yeri korumak isteyen Red, Chuck, Bomba ve Yüce Kartal'ın maceralarını konu alan film, bir dönem herkesin elinden düşürmediği Angry Birds oyununundan ilham alıyor.
Rotten Tomatoes puanlamasına göre en iyi video oyunu uyarlaması olan Werewolves Within, kurt adamlar tarafından saldırıya uğrayan küçük bir kasabada yaşayan insanların yaşadıklarını konu ediniyor.