Oyundan uyarlanan en iyi filmler (2022)

Severek izlediğiniz pek çok bilimkurgu veya aksiyon filminin aslında bir oyundan uyarlandığını biliyor muydunuz? Video oyunları, Hollywood sineması için kimi zaman inanılmaz bir ilham kaynağı olabiliyor. Ünlü sinema veri tabanı ve eleştiri sitesi Rotten Tomatoes, video oyunlarından uyarlanan en iyi filmleri sıraladı.

Oyundan uyarlanan en iyi filmler (2022) - 1

10. Monster Hunter (2020)

Film, Artemis ve askerlerinin inanılmaz güçlere sahip devasa canavarlara karşı hayatta kalma mücadesini konu alıyor.

Oyundan uyarlanan en iyi filmler (2022) - 2

9. Mortal Kombat (1995)

Dövüşcülerin ölümcül mücadelesini konu alan ve  Mortal Kombat isimli video oyunu serisinden sinemaya aktarılan film, 90'lı yıllara damgasını vurmuştu.

Oyundan uyarlanan en iyi filmler (2022) - 3

8. Rampage: Big Meets Bigger (2018)

Dwayne Johnson'ın başrolünde yer aldığı film, Primatolog olan Davis Okoye ile doğumundan beri bakımıyla ilgilendiği oldukça zeki bir goril ile arasındaki inanılmaz bağı konu alıyor.

Oyundan uyarlanan en iyi filmler (2022) - 4

7. Tomb Raider (2018)

Daha önce Angelina Jolie'nin canlandırdığı filmde bu seferde başrolde Alicia Vikander bulunuyor. Film, babasının ortadan kayboluşunun gizemini çözmeyi çalışan Croft'un aksiyon dolu macerasını konu alıyor.

Oyundan uyarlanan en iyi filmler (2022) - 5

6. Mortal Kombat (2021)

Yıllar sonra yeni bir formatla izleyiciyle buluşan Ölümcül Dövüş serisinin son filmi, MMA dövüşçüsü olan Cole Young'ın fantastik evrendeki mücadelesini konu alıyor.

Oyundan uyarlanan en iyi filmler (2022) - 6

5. Sonic the Hedgehog (2020)

Jim Carrey'nin seslendirmen olarak rol aldığı film, Kirpi Sonic'in peşine düşen yetkililerden kurtulup, şeytani doktorun elinde bulunan yüzükleri geri almaya çalışmasını konu alıyor.

Oyundan uyarlanan en iyi filmler (2022) - 7

4. Pokemon Detective Pikachu (2019)

Ryan Reynolds ve Rita Ora'nın kadrosunda bulunduğu film, insanların ve Pokémonların birlikte yaşadığı Ryme şehrinde geçen komik ve gizemli olayları konu alıyor.

Oyundan uyarlanan en iyi filmler (2022) - 8

3. Sonic the Hedgehog 2 (2022)

Ünlü video oyun serisinden uyarlanan ikinci film, Sonic'in Dr. Robotnik'in ortağı Knuckes ile birlikte medeniyetleri yok edebilecek güce sahip bir zümrüdü aramak için geri dönmesiyle başlıyor.

Oyundan uyarlanan en iyi filmler (2022) - 9

2. The Angry Birds Movie 2 (2019)

Yaşadıkları yeri korumak isteyen Red, Chuck, Bomba ve Yüce Kartal'ın maceralarını konu alan film, bir dönem herkesin elinden düşürmediği Angry Birds oyununundan ilham alıyor.

Oyundan uyarlanan en iyi filmler (2022) - 10

1. Werewolves Within (2021)

Rotten Tomatoes puanlamasına göre en iyi video oyunu uyarlaması olan Werewolves Within, kurt adamlar tarafından saldırıya uğrayan küçük bir kasabada yaşayan insanların yaşadıklarını konu ediniyor.

N-LIFE HABERLERİ

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