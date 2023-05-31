Pedro Pascal'dan "Mandalorian"da dublör itirafı: Sadece seslendirdim

Pedro Pascal, "The Mandalorian" dizisinde Din Djarin karakterine hayat veriyor. 1 Mart'ta üçüncü sezonuyla seyirci karşısına çıkan dizide Din karakteri hep zırhlı kostümün içinde ve yüzü kapalı olarak görülüyor. Dizide sadece üç kez yüzünü göstermesinden dolayı, dizinin hayranları Pedro Pascal'ın ne sıklıkta kostümü giydiğini merak ediyordu.
Pascal'ın verdiği röportajla, ünlü aktörün profesyonel dublörler kullandığı ve çekimlerden sonra karakteri sadece seslendirdiği ortaya çıktı.
Dördüncü sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan dizi için Din Djarin karakterinin bir ekip çalışması olduğu anlaşıldı.
Pascal'ın, birinci ve ikinci sezonlarda dublörsüz, tamamen kendisinin katıldığı çekimlerden sonra diğer sezonlarda sette bulunmadığı ve işin büyük kısmını dublöre bıraktığı öğrenildi.
Ünlü aktör, dizinin son sezonlarında, sette dublörlerin yer aldığını ve kendisinin sadece karakterini seslendirdiğini doğruladı.
Pascal, “Çok fazla deneme yapıldı, çoğu için zırh giydim ve açıkçası, vücudum dört ay boyunca buna izin vermedi” dedi.
Pascal'ın Brendan Wayne ve Lateef Crowder adlı dublör oyunculara işi bırakması ve bizzat sette bulunmaması, ünlü aktörün HBO’nun kıyamet sonrası drama dizisi “The Last Of Us”ta rol almasına da imkan verdi.
48 yaşındaki Şili asıllı Amerikalı oyuncu, geçtiğimiz günlerde Variety dergisinin "Actors on Actors" adlı röportaj serisine konuk olmuş ve Game of Thrones hayranlarından göz enfeksiyonu kaptığını açıklamıştı.
2011 ile 2019 arasında sekiz sezon yayınlanan ve tüm dünyada bir fenomene dönüşen "Game of Thrones" dizisinde Oberyn Martell karakterine hayat veren Pascal, dizideki meşhur ölüm sahnesinin pek çok hayranı tarafından fotoğraf çektirirken yeniden canlandırılması isteğiyle karşılaştığını anlatmıştı.
Dizide Pascal'ın hayat verdiği Oberyn Martell karakteri, Gregor Clegane adlı karakter tarafından dövüş sonunda gözleri oyularak öldürülmüştü.
Pascal, "İnsanlar selfie çekilirken parmaklarını gözlerime sokarak poz vermek istiyorlardı. Başlarda karakterin başarısından dolayı çok heyecanlı ve mutluydum, izin verdim. Ama sonra göz enfeksiyonu kaptım" diye konuşmuştu.