Pedro Pascal'dan "Mandalorian"da dublör itirafı: Sadece seslendirdim

"HAYRANLARIMDAN ENFEKSİYON KAPTIM"

48 yaşındaki Şili asıllı Amerikalı oyuncu, geçtiğimiz günlerde Variety dergisinin "Actors on Actors" adlı röportaj serisine konuk olmuş ve Game of Thrones hayranlarından göz enfeksiyonu kaptığını açıklamıştı.

2011 ile 2019 arasında sekiz sezon yayınlanan ve tüm dünyada bir fenomene dönüşen "Game of Thrones" dizisinde Oberyn Martell karakterine hayat veren Pascal, dizideki meşhur ölüm sahnesinin pek çok hayranı tarafından fotoğraf çektirirken yeniden canlandırılması isteğiyle karşılaştığını anlatmıştı.

Dizide Pascal'ın hayat verdiği Oberyn Martell karakteri, Gregor Clegane adlı karakter tarafından dövüş sonunda gözleri oyularak öldürülmüştü.

Pascal, "İnsanlar selfie çekilirken parmaklarını gözlerime sokarak poz vermek istiyorlardı. Başlarda karakterin başarısından dolayı çok heyecanlı ve mutluydum, izin verdim. Ama sonra göz enfeksiyonu kaptım" diye konuşmuştu.