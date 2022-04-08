Picasso'nun gizli aşkını çizdiği tablo satılıyor

Walter'ın hevesli ve usta bir yüzücü olması, sudaki zarafeti, yüzmeyi hiç öğrenememiş Picasso'yu derinden etkiledi. Picasso, Walter'ı 1927 yılında Paris'teki Galeries Lafayette'in penceresinde görüp aşık oldu. O sırada Walter 17 yaşında hayatının baharında bir genç kız, Picasso ise 45 yaşında evli ve mutsuz bir adamdı.