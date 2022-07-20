Platform savaşlarında son durum: Netflix neredeyse 1 milyon abone kaybetti

STRANGER THINGS KURTARICI OLDU

Şirketin CEO'su Reed Hastings, abone kaybının daha da yükselmesine engel olan şeyin Netflix orijinal yapımı Stranger Things olduğunu belirtti. Tüm dünyada büyük bir fenomen haline gelen dizi, platformun abone sayısında ve izlenmelerinde büyük bir itici güç oldu.