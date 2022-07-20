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Platform savaşlarında son durum: Netflix neredeyse 1 milyon abone kaybetti

Haberler - ntv.com.tr | 20.07.2022 - 16:21 - Son Güncelleme : 20.07.2022 - 16:35

Uzun bir süredir dijital platformlar arasındaki yarışta birinci sırayı kaptırmayan Netflix, neredeyse 1 milyon abone kaybettiğini duyurdu. Netflix'in daha fazla abone kaybetmesini durduran şey ise platformun en popüler dizilerinden Stranger Things oldu.

Platform savaşlarında son durum: Netflix neredeyse 1 milyon abone kaybetti - 1

Dünyaca ünlü dijital platform , Nisan ve Temmuz ayları arasında neredeyse 1 milyon abone kaybettiğini açıkladı.

Platform savaşlarında son durum: Netflix neredeyse 1 milyon abone kaybetti - 2

KAYIP DAHA BÜYÜK OLABİLİRDİ

Yeni çıkan dijital platformlarla kıyasıya bir mücadeleye giren Netflix, aslında daha büyük bir kayıp beklediklerini paylaştı.

Platform savaşlarında son durum: Netflix neredeyse 1 milyon abone kaybetti - 3

STRANGER THINGS KURTARICI OLDU

Şirketin CEO'su Reed Hastings, abone kaybının daha da yükselmesine engel olan şeyin Netflix orijinal yapımı Stranger Things olduğunu belirtti. Tüm dünyada büyük bir fenomen haline gelen dizi, platformun abone sayısında ve izlenmelerinde büyük bir itici güç oldu.

Platform savaşlarında son durum: Netflix neredeyse 1 milyon abone kaybetti - 4

YENİ PLATFORMLARIN VARLIĞI

Ampere Analysis direktörü Guy Bisson, bu durumla ilgili “Eğer liderseniz gidilecek tek bir yön vardır” diyerek diğer platformların artan varlığının Netflix’in kaybıyla doğru orantılı olduğunu belirtti.

Platform savaşlarında son durum: Netflix neredeyse 1 milyon abone kaybetti - 5

EN BÜYÜK KAYIP AMERİKA'DAN

Yaklaşık 1 milyona ulaşan abone kaybı, platformun şu zaman kadar karşılaştığı en büyük kayıp. Sırasıyla Amerika, Kanada ve Avrupa en çok abone kaybının yaşandığı yerler oldu.

Platform savaşlarında son durum: Netflix neredeyse 1 milyon abone kaybetti - 6

YENİ PLATFORMLARIN VARLIĞI

2020 yılında pandemi başladığında Squid Game ve The Crown gibi yapımlar platformun yükselen başarısını devam ettirmeye yetmişti. Ancak pandeminin sona ermesi, halihazırdaki abonelerin platforma olan sadakatini yeniden sorgulamasına sebep oldu.

Platform savaşlarında son durum: Netflix neredeyse 1 milyon abone kaybetti - 7

EN BÜYÜK RAKİPLERİ

Platformun en büyük rakipleri arasında Apple TV, HBO Max, Amazon Prime ve  Disney+ yer alıyor.

Platform savaşlarında son durum: Netflix neredeyse 1 milyon abone kaybetti - 8

HALA LİDER KONUMDA

Netflix’in 2022 Haziran ayının sonuna kadar yaklaşık 220 milyon abonesi vardı. Platform hala sektörün lideri olsa da artan rekabetin bu kaybın devam edeceği ihtimalini artırıyor.

Platform savaşlarında son durum: Netflix neredeyse 1 milyon abone kaybetti - 9

1 MİLYAR İZLENMEYE ULAŞTI

Millie Bobbie Brown, Winona Ryder ve David Harbour’ın başrollerinde yer aldığı Stanger Things'in 4. sezonu 1 milyar saat izlenme rakamına ulaşmıştı.

Platform savaşlarında son durum: Netflix neredeyse 1 milyon abone kaybetti - 10

EN POPÜLER YAPIM OLDU

27 Mayıs’ta sezonun ilk kısmını yayınlayan Netflix, kalan iki bölümü 1 Temmuz’da izleyiciyle buluşturdu. Toplam 4 saat süren iki bölüm, 4. sezonun toplam izlenme süresini 1 milyar 15 milyon saate ulaştırdı.

Dizinin 4. sezonu, dijital platformda İngilizce dilinde yayınlanan en popüler yapım oldu.

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