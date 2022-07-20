Platform savaşlarında son durum: Netflix neredeyse 1 milyon abone kaybetti

Haberler - ntv.com.tr | 20.07.2022 - 16:21 - Son Güncelleme : 20.07.2022 - 16:35
Yeni çıkan dijital platformlarla kıyasıya bir mücadeleye giren Netflix, aslında daha büyük bir kayıp beklediklerini paylaştı.
Şirketin CEO'su Reed Hastings, abone kaybının daha da yükselmesine engel olan şeyin Netflix orijinal yapımı Stranger Things olduğunu belirtti. Tüm dünyada büyük bir fenomen haline gelen dizi, platformun abone sayısında ve izlenmelerinde büyük bir itici güç oldu.
Ampere Analysis direktörü Guy Bisson, bu durumla ilgili “Eğer liderseniz gidilecek tek bir yön vardır” diyerek diğer platformların artan varlığının Netflix’in kaybıyla doğru orantılı olduğunu belirtti.
Yaklaşık 1 milyona ulaşan abone kaybı, platformun şu zaman kadar karşılaştığı en büyük kayıp. Sırasıyla Amerika, Kanada ve Avrupa en çok abone kaybının yaşandığı yerler oldu.
2020 yılında pandemi başladığında Squid Game ve The Crown gibi yapımlar platformun yükselen başarısını devam ettirmeye yetmişti. Ancak pandeminin sona ermesi, halihazırdaki abonelerin platforma olan sadakatini yeniden sorgulamasına sebep oldu.
Platformun en büyük rakipleri arasında Apple TV, HBO Max, Amazon Prime ve Disney+ yer alıyor.
Netflix’in 2022 Haziran ayının sonuna kadar yaklaşık 220 milyon abonesi vardı. Platform hala sektörün lideri olsa da artan rekabetin bu kaybın devam edeceği ihtimalini artırıyor.
Millie Bobbie Brown, Winona Ryder ve David Harbour’ın başrollerinde yer aldığı Stanger Things'in 4. sezonu 1 milyar saat izlenme rakamına ulaşmıştı.
27 Mayıs’ta sezonun ilk kısmını yayınlayan Netflix, kalan iki bölümü 1 Temmuz’da izleyiciyle buluşturdu. Toplam 4 saat süren iki bölüm, 4. sezonun toplam izlenme süresini 1 milyar 15 milyon saate ulaştırdı.
Dizinin 4. sezonu, dijital platformda İngilizce dilinde yayınlanan en popüler yapım oldu.