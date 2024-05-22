Yeni Karayip Korsanları filmi Margot Robbie ile çekilecek

ABD'li oyuncu Johnny Depp'in Disney yapımı "Karayip Korsanları" serisine dönüp dönmeyeceği sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Serinin yapımcısı "Bana kalsaydı Johnny yeni filmde olurdu" dedi ve Margot Robbie'nin başrolünde olduğu bir filmin çekileceğini söyledi.

Yeni Karayip Korsanları filmi Margot Robbie ile çekilecek - 1

Ünlü aktör Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ile karalama davası sürerken Karayip Korsanları'nın yeni filminden kovulduğu açıklanmıştı. Davanın Depp'in lehine bitmesinin ardından Disney'in ünlü isme ulaştığı ve Karayip Korsanları'nın devam filmi için harekete geçildiği ortaya çıkmıştı. Ancak Johnny Depp'in avukatı, oyuncunun seriye geri döneceği iddialarını yalanlamıştı.

TÜM SORU İŞARETLERİNİ GİDERDİ

Serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer, yeni Karayip Korsanları filminin "reboot" olacağını söyledi. Yeni oyuncu kadrosu ve yepyeni bir senaryo ile çekilen altıncı Karayip Korsanları, aynı evrende geçse de yepyeni bir film olacak.

N-LIFE HABERLERİ

Yeni Karayip Korsanları filmi Margot Robbie ile çekilecek - 2

DEPP DÖNECEK Mİ?

Yapımcı "Karayip Korsanları'nı yeniden çekeceğiz. Böylesi daha kolay çünkü bazı oyuncuların seriye dönmesini beklemek zorunda değilsiniz" dedi. Yapımcının bu açıklaması her ne kadar Johnny Depp'in seriye dönmeyeceğini işaret etse de oyuncu, hayranlarına her zaman sürpriz yapabilir.

"Reboot" yapımlarda oyuncu kadrosu yenilense de orijinal yapımın yıldızları, yeni çekilen filmlerdeki bazı sahnelerde rol alarak sinemaseverlere sürpriz yapabiliyor.

Yeni Karayip Korsanları filmi Margot Robbie ile çekilecek - 3

İKİ FİLM GELİYOR

Karayip Korsanları serisinin yapımcısı Jerry Bruckheimer, Entertainment Weekly'ye verdiği röportajda birden fazla film üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Daha önce Barbie filminin yıldızı Margot Robbie'nin Karayip Korsanları filminde rol alacağı iddia edilmişti. Oyuncu, söylentilerin ardından projeye dahil olmadığını söylemişti.

Yapımcı "İkisi farklı film. Her ikisini de yapmayı umuyoruz ve sanırım Disney de Margot'lu olanı yapmayı gerçekten istiyor" diyerek Robbie'nin seriye dahil olacağını açıkladı.

Yeni Karayip Korsanları filmi Margot Robbie ile çekilecek - 4

Filmlerim birinde Margot Robbie olacak ve kadın merkezli bir hikaye olacak.

Diğer film ise bir "reboot" olacak, yani yeni bir oyuncu kadrosuyla yepyeni bir film.

Yeni Karayip Korsanları filmi Margot Robbie ile çekilecek - 5

"BANA KALSAYDI DEPP DE BU FİLMDE OLURDU"

Johnny Depp'in seriden ayrılışı ve tamamen yeni bir film çekilecek olması, hayranları üzmüştü.

Yapımcı Bruckheimer "Yeni bir film olacak ama bana kalsaydı Depp de bu işin içinde olurdu. Onu seviyorum. O iyi bir arkadaş. O muhteşem bir sanatçı. Kaptan Jack'i o yarattı" dedi.

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