Yeni Karayip Korsanları filmi Margot Robbie ile çekilecek

"BANA KALSAYDI DEPP DE BU FİLMDE OLURDU"

Johnny Depp'in seriden ayrılışı ve tamamen yeni bir film çekilecek olması, hayranları üzmüştü.

Yapımcı Bruckheimer "Yeni bir film olacak ama bana kalsaydı Depp de bu işin içinde olurdu. Onu seviyorum. O iyi bir arkadaş. O muhteşem bir sanatçı. Kaptan Jack'i o yarattı" dedi.