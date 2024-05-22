Yeni Karayip Korsanları filmi Margot Robbie ile çekilecek
ABD'li oyuncu Johnny Depp'in Disney yapımı "Karayip Korsanları" serisine dönüp dönmeyeceği sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Serinin yapımcısı "Bana kalsaydı Johnny yeni filmde olurdu" dedi ve Margot Robbie'nin başrolünde olduğu bir filmin çekileceğini söyledi.
Ünlü aktör Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ile karalama davası sürerken Karayip Korsanları'nın yeni filminden kovulduğu açıklanmıştı. Davanın Depp'in lehine bitmesinin ardından Disney'in ünlü isme ulaştığı ve Karayip Korsanları'nın devam filmi için harekete geçildiği ortaya çıkmıştı. Ancak Johnny Depp'in avukatı, oyuncunun seriye geri döneceği iddialarını yalanlamıştı.
TÜM SORU İŞARETLERİNİ GİDERDİ
Serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer, yeni Karayip Korsanları filminin "reboot" olacağını söyledi. Yeni oyuncu kadrosu ve yepyeni bir senaryo ile çekilen altıncı Karayip Korsanları, aynı evrende geçse de yepyeni bir film olacak.