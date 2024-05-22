Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER TANITILACAK

Sergide, Türk misafirperverliğinin mutfak kültürüne yansımaları vurgulanırken, sadece yemeklerin değil aynı zamanda kültürün, geleneğin ve duygudaşlığın da paylaşıldığı, yerli ve yabancı konukların dikkatine sunulacak.

Tüm bölgelerin mutfak zenginliği ve sofra kültürlerine ait mutfak araç gereçleri, el emeği dokuma işleri ve sofra sunumlarının da görüleceği sergide, kültür, turizm ve ekonomi gibi pek çok alana etki ederek katma değer yaratan coğrafi işaretli ürünler tanıtılacak.

Ayrıca dijital ekranlarda Türk mutfağının hikayesi, tarihi gelişimi ve bölgelerin kendine has dokuları izlenebilecek.