Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı

Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamındaki etkinlikler dün başladı. Etkinlikler arasında, Emine Erdoğan'ın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı" temalı program ve sergi de yer alıyor.

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Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla 21-27 Mayıs'ta yurt içi ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Etkinlikler arasında, Emine Erdoğan'ın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı" temalı program ve sergi de yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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Etkinlikte, Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinin sahip olduğu doğal ve kültürel miras ile tarımsal çeşitlilik, beş duyuya hitap edecek şekilde hazırlandı.

Türk mutfağı ve kültürüne ait bilgilerin verileceği, Türk mutfağının kendine özgü niteliklerinin vurgulanacağı etkinlikte, Türk mutfağının geleneksel, sağlıklı ve atıksız kültürel mirası ile zenginliğini aktaran bir video gösterisi de yapılacak.

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COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER TANITILACAK

Sergide, Türk misafirperverliğinin mutfak kültürüne yansımaları vurgulanırken, sadece yemeklerin değil aynı zamanda kültürün, geleneğin ve duygudaşlığın da paylaşıldığı, yerli ve yabancı konukların dikkatine sunulacak.

Tüm bölgelerin mutfak zenginliği ve sofra kültürlerine ait mutfak araç gereçleri, el emeği dokuma işleri ve sofra sunumlarının da görüleceği sergide, kültür, turizm ve ekonomi gibi pek çok alana etki ederek katma değer yaratan coğrafi işaretli ürünler tanıtılacak.

Ayrıca dijital ekranlarda Türk mutfağının hikayesi, tarihi gelişimi ve bölgelerin kendine has dokuları izlenebilecek.

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DÜN BAŞLADI

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, dün yurt içi ve yurt dışında çeşitli etkinliklerle başladı. Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel yemeklerin ve ürünlerin tanıtımı yapıldı. 

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Sakarya'da Adapazarı Kültür Merkezi önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Yaşar Karadeniz, Türk mutfağının dünyanın en zengin üç mutfağı arasında yer aldığını belirterek, tanıtım ve sunumda daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğini, son yıllarda buna yönelik önemli gelişmeler olduğunu söyledi.

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ÜSKÜP'TE TÜRK MUTFAĞI HAFTASI

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte, Ege Bölgesi'nin sevilen yemeklerinden zeytinyağlı yaprak sarmasının yapım aşaması gösterildi. Konuklar arasında düzenlenen yarışmaya katılanların yaptığı yaprak sarmaları, profesyonel jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmayı, Çin'in Üsküp Büyükelçisi'nin eşi Yuanchu Yang kazandı.

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Kocaeli'de ise "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında yöresel yemeklerin ve ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

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Türk Mutfağı Haftası kapsamında Bursa'daki etkinliklerin açılışı yapıldı. Valilik koordinasyonunda bir hafta boyunca il merkezi ve ilçelerde yapılacak etkinliklerle kutlanacak Türk Mutfağı Haftası'nın açılışı, İnegöl ilçesinde belediyenin ev sahipliğinde Gastro İnegöl'de gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri ve misafirler, Gastro İnegöl bahçesinde kurulan stantlarda hazırlanan Osmanlı şerbetinin tadına baktı.

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Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında alışveriş merkezinde vatandaşlara ciğer sarma ile Edirne beyaz peyniri ve Meriç yer fıstığıyla hazırlanmış yemek ve atıştırmalıklar ikram edildi.

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Trabzon'da, Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel yemeklerin tanıtımı yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde program düzenlendi.

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Kayseri'deki etkinlikler ile 2. Kadın Kooperatifleri Fuarı'nın açılışı yapıldı. Kentteki kadın kooperatiflerince üretilen ürünler fuarda sergilendi.

Konuşmaların ardından katılımcılar fuar alanındaki stantları gezdi. Valilik ve belediye tarafından kurulan alanlarda kadınlar Kayseri mantısı, baklava, yağ mantısı, nevzine tatlısı gibi kentin geleneksel ürünlerini yapıp satışa sundu.

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı - 12

Zonguldak'ta da yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı. Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, Zonguldak Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından program düzenlendi.

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