Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı
Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamındaki etkinlikler dün başladı. Etkinlikler arasında, Emine Erdoğan'ın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı" temalı program ve sergi de yer alıyor.
Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla 21-27 Mayıs'ta yurt içi ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Etkinlikler arasında, Emine Erdoğan'ın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı" temalı program ve sergi de yer alıyor.