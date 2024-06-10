Prenses Kate Middleton sessizliğini bozdu
Kanser tedavisi gören Prenses Kate Middleton'ın sağlık durumunun iyi olmadığı iddia edilmişti. Prenses, katılamadığı bir etkinlik nedeniyle özür mesajı yayınladı.
Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton geçtiğimiz aylarda kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.
Tedavi sürecini gizli tutan Prenses'in sağlık durumuna dair bazı iddialar ortaya atılmış ve Prenses'in sağlığının sanılandan daha kötü olduğu ileri sürülmüştü.