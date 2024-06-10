Prenses Kate Middleton sessizliğini bozdu

Prenses sözlerine "Albayınız olmak hala büyük bir onurdur ve bu yıl selamı alamadığım için çok üzgünüm" diye devam etti. Kate sözlerini şöyle tamamladı:



"Lütfen Alay'a özürlerimi iletin, umarım çok yakında hepinizi bir kez daha temsil edebilirim. Lütfen katılan herkese en iyi dileklerimi iletin."