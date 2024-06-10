Prenses Kate Middleton sessizliğini bozdu

Kanser tedavisi gören Prenses Kate Middleton'ın sağlık durumunun iyi olmadığı iddia edilmişti. Prenses, katılamadığı bir etkinlik nedeniyle özür mesajı yayınladı.

Prenses Kate Middleton sessizliğini bozdu - 1

Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton geçtiğimiz aylarda kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.

Tedavi sürecini gizli tutan Prenses'in sağlık durumuna dair bazı iddialar ortaya atılmış ve Prenses'in sağlığının sanılandan daha kötü olduğu ileri sürülmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

Prenses Kate Middleton sessizliğini bozdu - 2

Prenses, geleneksel "Trooping the Colour" adlı geçit töreni öncesi düzenlenen provaya katılamadı. Kanser tedavisi gören Prenses aylar sonra ilk kez konuştu:

"Bu yıl birliğe katılan herkesin aylardır pratik yapmasını ve üniformalarının ve tatbikatlarının kusursuz olmasını sağlamak için saatlerini adamasını takdir ediyorum."

Prenses Kate Middleton sessizliğini bozdu - 3

Prenses sözlerine "Albayınız olmak hala büyük bir onurdur ve bu yıl selamı alamadığım için çok üzgünüm" diye devam etti. Kate sözlerini şöyle tamamladı:

"Lütfen Alay'a özürlerimi iletin, umarım çok yakında hepinizi bir kez daha temsil edebilirim. Lütfen katılan herkese en iyi dileklerimi iletin."

Prenses Kate Middleton sessizliğini bozdu - 4

BALKONDA OLACAK MI?

Kate Middleton, pandemi dönemi hariç her yıl Trooping the Colour etkinliğine katıldı. Kral Charles'ın resmi doğum günü için düzenlenen geçit törenine, Prenses'in katılıp katılmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Kral Charles, ilk kez İngiltere hükümdarı olarak törende yer almıştı.

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