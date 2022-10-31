Quentin Tarantino'ya göre 7 kusursuz film

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, zaman zaman sinemadaki 'en'lerini açıklamaktan kaçınmıyor. Tarantino, John Carpenter'ın 'Şey' (The Thing) filmini en iyi korku filmi olarak açıklamıştı. Ölümsüz (2000), Oyuncak Hikayesi 3 (2010), Kan Dökülecek (2007) gibi yapımları içeren mutlaka izlenmesi gereken filmler listesini vermişti.

Yeni çıkardığı Cinema Speculation adlı kitabını tanıtmak için Jimmy Kimmel'in TV şovuna konuk olan yönetmen Quentin Tarantino, kusursuz bulduğu 7 filmin adını açıkladı.

Tarantino, "Mükemmel filmler dediğinizde herhangi bir kişinin estetik anlayışından bahsediyorsunuz, ama tüm estetik anlayışları hesaba katmaya çalışıyorsunuz. Mükemmel filmler bir dereceye kadar tüm estetik anlayışları aşıyor" diyerek kusursuz 7 filmi şöyle sıraladı: