Quentin Tarantino'ya göre 7 kusursuz film

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, zaman zaman sinemadaki 'en'lerini açıklamaktan kaçınmıyor. Tarantino, John Carpenter'ın 'Şey' (The Thing) filmini en iyi korku filmi olarak açıklamıştı. Ölümsüz (2000), Oyuncak Hikayesi 3 (2010), Kan Dökülecek (2007) gibi yapımları içeren mutlaka izlenmesi gereken filmler listesini vermişti.
Yeni çıkardığı Cinema Speculation adlı kitabını tanıtmak için Jimmy Kimmel'in TV şovuna konuk olan yönetmen Quentin Tarantino, kusursuz bulduğu 7 filmin adını açıkladı.
Tarantino, "Mükemmel filmler dediğinizde herhangi bir kişinin estetik anlayışından bahsediyorsunuz, ama tüm estetik anlayışları hesaba katmaya çalışıyorsunuz. Mükemmel filmler bir dereceye kadar tüm estetik anlayışları aşıyor" diyerek kusursuz 7 filmi şöyle sıraladı:
Geleceğe Dönüş (Back to the Future), 1985
4. Genç Frankenstein (Young Frankenstein), 1974
3. Annie Hall, 1977
2. Şeytan (The Exorcist), 1973
1. Jaws, 1975
Ünlü yönetmen ayrıca 1969 yapımı Vahşi Belde'yi "teknik açıdan" mükemmel bulmadığını ama kusurları da ihtişamının bir parçası olduğundan listeye eklemesi gerektiğini söyledi.
Tarantino, Cinema Speculation kitabında 1974 yapımı Teksas Testere Katliamı'nın (Texas Chainsaw Massacre) adını da en kusursuz filmlerden biri olarak geçirdi.