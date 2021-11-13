Quentin Tarantino en çok korktuğu filmi açıkladı

Program sırasında Tarantino, Şey'i kullandığı pratik efektler nedeniyle övdü ve filmin tüm zamanların en iyi yapımlarından biri olduğunu söyledi.

Tarantino şu ifadeleri kullandı:

"Rob Bottin'in Carpenter'ın filminde kullandıkları, şimdiye kadar beyazperdede yapılmış en kullanışlı özel efektler arasında. Bence şimdiye kadar yapılmış en iyi filmlerden biri değilse de gelmiş geçmiş en iyi korku filmlerinden biri."