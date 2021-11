Quentin Tarantino en çok korktuğu filmi açıkladı

ABD'li yönetmen Quentin Tarantino, Bir Zamanlar… Hollywood'da (Once Upon A Time… in Hollywood) filminin roman uyarlamasını tanıtmak üzere katıldığı programda kendisini bugüne kadar korkutmayı başaran nadir bir filmden bahsetti.

Independent'in haberine göre Stephen Colbert'in The Late Show'una katılan ünlü yönetmen, John Carpenter'ın korku klasiği Şey'e (The Thing) duyduğu hayranlığı anlattı.